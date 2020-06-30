台灣適合募兵制？　過來人點出關鍵嘆：當10年也沒用！

▲當過兵的網友指出，在軍中有過多時間在做雜事上，對訓練生疏，吐槽「再做10年都沒用」。（圖／記者季相儒攝）



實習記者陳妙津／綜合報導

當兵是大多數台灣男性的共同經驗，但近年來役期逐漸縮減，已不再是長達一年的役期。一名網友便在PTT八卦板好奇發文詢問，面對台海風雲詭譎，台灣是否真的適合走向募兵制，貼文一出立即引起熱議，有當過兵的網友則現身回覆點出關鍵，直指「做10年也沒用啦！」

原PO在八卦板發文指出，「大家都知道中國對台灣虎視眈眈，國際情勢專家也都認為台海有可能發生戰爭，在國際上同樣緊張的國家，像韓國、以色列等，都是用徵兵制，而台灣目前雖然也是徵兵制，但只需要當四個月， 目前也正走向募兵制的方向。」讓他不禁困惑發問，「以這樣的兵力真能面對中國大陸的野心嗎？」

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▲有網友在八卦版發文問台灣是否適合走募兵制。（圖／翻攝自PTT）



貼文一出引發不少網友熱烈討論，「全民皆兵比較好」、「重點是訓練 如果每個兵都超強，那募兵就沒什麼問題」、「不覺得台灣做好戰爭的準備了」、「其實我覺得當四個月太短了，我比較希望能改回一年」、「募兵制是個不切實際的政策。」、「以現今科技，台灣研發無人機技術比較實際，然後在海上搭建基地台增加防守範圍即可，軍人資格只剩當作緊急救災能力的藉口而已吧」、「制空制海權才是重要」。

但也有過來人點出幕後關鍵，直指國軍現在的主要問題並非「役期長短」，而是浪費太多時間在做一些雜事上，「就算改成徵兵10年役期，也是變成找個人做10年的假資料跟打掃啦！當初下部隊後，就再也沒碰過槍了，然後就退伍了…」、「不管當多久，如果都在掃地清水溝根本沒屁用」。