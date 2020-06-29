超愛吃蛇膽！她發冷狂吐「癲癇抽搐10年」　醫一看驚：腦內爬滿寄生蟲





▲大媽愛生吃野味，導致癲癇抽搐10年。（圖／翻攝自看看新聞，下同）

記者康心禹／綜合報導

南昌大學第一附屬醫院近日接診了一位60歲女性患者，從10年前起出現癲癇抽搐發作，症狀愈發嚴重，經檢查被確診為「曼氏裂頭蚴病」，經過手術後，她顱內右側額葉寄生蟲肉芽腫病灶被成功切除。據了解，該患者常年捕蛇，喜食吃蛇膽，還常捕撈青蛙吃，喜歡未熟野生動物，導致寄生蟲進入體內。

綜合陸媒報導，一名六旬老人來自江西吉安農村，癲癇抽搐數十年，竟是腦內有多條寄生蟲。患者的女兒楊女士形容了母親第一次發病的情況，「那時候應該是12月份左右，她有點發冷，又不做保暖措施，越來越冷之後又開始嘔吐，嘔吐之後又發生了抽筋，一直抽，已經控制不住，我就打了120。」

楊女士看到媽媽這樣的狀況，以為是普通的病，並沒有放在心上，直到後來越來越嚴重，「她一年發三次病，三次以上，最嚴重一次抽三天，像我們平常人抽一下筋都很痛，她抽三天，就已經很嚴重了。」

這樣的狀況可把一家人急壞了，接診的徐春華醫師聽了症狀描述後，立刻安排該名患者做了進一步磁共振檢查和腦部斷層掃描，發現顱內右側額葉有多個明顯的寄生蟲肉芽腫病灶，癲癇放電也來自右側前頭部。

經過4個多小時的手術之後，患者顱內右側額葉寄生蟲肉芽腫病灶成功切除。據了解，患者是吉安人，來自農村，常年捕蛇，喜歡吃蛇膽，除此之外，還經常捕撈青蛙吃，這就是導致寄生蟲進入體內最主要的原因。

南昌大學第一附屬醫院神經外科副主任醫師徐春華表示，無論是喝生水，或是吃未經煮熟的青蛙或燒烤，都會有感染的風險，大家要進行及時的衛生消毒，這是非常重要的。

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