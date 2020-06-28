開槍傷警還想逃！攻堅畫面曝光「警扔震撼彈壓制」　嫌舉槍3度自戕全卡彈

記者李忠憲、莊智勝／彰化報導

台中市警察局第二分局2名員警28日凌晨3時許前往彰化和美辦案蒐證，不料卻遭李嫌持槍射傷，案件曝光後震驚警方。彰化警方經追查後，於上午8時許掌握李嫌行蹤，並以優勢警力大舉攻堅逮人；李嫌眼見警方荷槍實彈、火力相當強大不敢硬碰，過程中還一度試圖舉槍自戕，所幸連開3槍全部卡彈，最終遭到警方成功壓制帶回，後續交由台中警方偵辦。

▲警方扔出震撼彈強勢攻堅。（圖／記者李忠憲翻攝）

畫面中，警方掌握李嫌行蹤後，召集大批警力前往現場攻堅，並在路旁發現李嫌座車，警方率先發難，扔出震撼彈後，霹靂小組幹員立即衝上前；這時李嫌急忙逃竄，還試圖躲進一旁建築物中逃避，過程中甚至3度舉槍自戕，所幸3槍全卡彈無法順利擊發，最終李嫌遭到壓制，當場被警方逮捕帶回。

警方初步調查，李嫌（43歲）有多項前科，日前因前妻與另名男子發生感情糾紛，李高調持槍欲找該男恐嚇，因此遭到民眾舉報。小隊長劉學承與偵查佐楊中勝獲悉後，於28日凌晨3時許身穿便服前往李嫌住處拍照蒐證，準備向檢察官申請搜索票。未料當時李嫌尚未入睡，從監視器發現2名員警後，疑似誤認仇家上門，立即持槍衝出，3人拉扯間槍枝走火擊發，射穿楊姓偵查佐左肩，而劉小隊長手部也受到擦傷，雙雙送醫；李嫌則是趁隙逃離現場。

警方蒐證辦案竟遭嫌犯持槍射傷，案情曝光後震驚警界，彰化警方立即全力展開追查，並於上午8時許發現李嫌及其女友蹤跡，召集大批警力前往和美嘉興路進行攻堅，並當場將其逮回，同時起出改造手槍一把，以及子彈4顆，嫌犯及證物均交由台中警方帶回偵辦。

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▼李嫌遭到優勢警力壓制、上銬逮捕。（圖／記者李忠憲翻攝）

▼警方查扣證物。（圖／民眾提供）