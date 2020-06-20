家樂福17萬片「MIT口罩」6/21開賣　每人限購1盒、百樣商品買一送一

▲家樂福。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡玟君／綜合報導

6月21日將出現難得一見天文奇景日環食，量販業者家樂福跟上討論熱潮，21日推出百款商品買一送一與第2件5折優惠，此外，第三波MIT口罩也將於同日開賣，共3450盒口罩分配家樂福全台68家量販店販售，每人限買1盒售完為止。

▲家樂福第三波口罩6/21開賣。（圖／家樂福提供）

此次第三波MIT「順易利醫用口罩」開賣，總計17萬2500片分成3450盒，每盒50片，分配家樂福全台68家量販店販售，單盒售價299元，售完為止。

▲家樂福推日環食優惠。（圖／家樂福提供）

搭配21日台灣將可觀測到天文奇景日環食，家樂福同步推出環環相扣優惠，首先在報稅尾聲前，體恤消費者推出上百件商品買1送1，品項包括曾蒙牛職人麵鋪牛肉麵、得意的一天國民優質健康調合油、帝歐特級初榨橄欖油、炭燒鱈魚棒、正合位鱈魚絲（蜜汁干貝口味）、清淨海環保洗衣粉／洗衣精／地板清潔劑等商品。

在21日當天，全台家樂福推出量販店單筆消費滿2000元以上送9折折扣金額現金折價劵，以及超市單筆消費滿1000元以上送9折折扣金額現金折價劵；即日起到21日為止，線上購物消費滿2000元現折9折優惠。

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