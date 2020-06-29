燒到史上新高！台北高溫狂飆38.9度　刷新124年來6月最高溫紀錄

▲台北午後飆出38.9度高溫，創下設站以來6月最高溫紀錄。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到太平洋高溫及西南風沉降影響，台北今（29）日飆出38.9度高溫，氣象局表示，這已創下台北測站1897年測站以來的6月新高溫紀錄。氣象局也持續發布高溫燈號，全台13縣市都要小心36度以上高溫出現。

根據氣象局觀測資料顯示，今日最高溫出現在台北市，13:15飆到38.9度，其次為新北市的桃改台北測站，高溫有來到36.9度，另外，新北板橋中午高溫也有36.7度。

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氣象預報員李孟軒表示，台北測站今中午觀測到38.9度高溫，這是該測站自1897年設站以來的6月最高溫紀錄，上一個6月高溫為38.7度。出現極端高溫主要原因是受到太平洋高溫及西南風沉降影響，因為今天高壓勢力沒退很多，有時候更極端的高溫還是可能會出現。

天氣職人吳聖宇則指出，台北38.9°C，打破台北6月史上最高溫紀錄，同時也是史上第二高溫，僅次於2013年8月8日的39.3°C。

▲氣象局針對13縣市發布高溫燈號，有36度以上高溫發生機率。（圖／中央氣象局）

氣象局針對13縣市持續發布高溫燈號示警，今日中午前後台北市盆地為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率；花蓮縣縱谷、彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、台東縣地區，宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號，請注意。

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