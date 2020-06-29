影／水氣一天比一天多！全台午後防豪雨時間曝　颱風何時發展？彭啟明說話了

記者陳俊宏／台北報導

水氣一天比一天多！天氣風險公司總經理彭啟明今天（29日）表示，這周午後雷陣雨發展會更為全面，也更有機會，預期也會伴隨雷擊及強陣風；另外，可能要到7月下旬逐漸有機會颱風發展。

▲氣象局提醒，周三、周四鋒面接近及西南風影響，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。（資料照／記者林敬旻攝）

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根據中央氣象局上午11時最新預報，今、周二西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，周三、周四鋒面接近及西南風影響，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率。

▼今晨至上午南部已有降雨。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

氣象局說，周五至周日各地大多為多雲到晴，清晨中南部地區有局部短暫陣雨，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

彭啟明今在臉書指出，這周還是太平洋高壓影響，依舊偏熱，這兩天可以關注6月台灣的高溫是否破紀錄；但這周高壓勢力稍減弱一些，這也給西南風與台灣地形發展有很好的機會，除了早上沿海的降雨外，這周的午後雷陣雨發展會更為全面，也更有機會。

彭啟明建議，外出務必要帶上雨具，預期也會伴隨雷擊及強陣風，如果您有在靠山區或空曠地區的行程或活動，遇上這樣的短暫劇烈天氣，務必要想好可能保護自己的備案，先預做準備，才不至於發生遺憾的事情。

彭啟明表示，高壓周五到周末再稍微增強，會讓午後陣雨略減少一些，高壓就如同一個蒸籠蓋，蓋子稍微掀開一些，就容易有午後陣雨；未來在7月中旬前，大致維持典型夏季的天氣類型，要有颱風發展，可能要到7月下旬逐漸有機會發展起來。