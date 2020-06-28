雨區擴大！雷雨彈開炸12縣市「大雨特報」　防雷擊、強陣風

▲氣象局發布6縣市大雨特報。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

受到對流雲系發展旺盛，易有短時強降雨，氣象局今（28）日針對台北地區及新竹以北、宜蘭、花蓮山區發布大雨特報，提醒民眾有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

【16:50更新】：午後雨彈擴大襲，氣象局持續發布大雨特報，今（28）日台北、台東地區及新竹以北、南投至高雄、宜蘭、花蓮山區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊、強陣風及溪水暴漲。

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【15:46更新】：氣象局針對「台北市、新北市、桃園市、新竹縣」發布大雷雨即時訊息，持續時間至16時30分止。

大雷雨即時訊息示警區域

台北市：松山區、信義區、文山區、南港區、內湖區

新北市：汐止區、深坑區

桃園市：復興區

新竹縣：關西鎮、橫山鄉、尖石鄉

▲4縣市即刻慎防大雷雨。（圖／中央氣象局）

大雨特報範圍

台北市

【平地】

松山區、信義區、大安區、中山區、中正區、大同區、萬華區、文山區、南港區、內湖區

大雨

【山區】

士林區、北投區

新北市

【山區】

三峽區、石碇區、坪林區、平溪區、烏來區

桃園市

【山區】

復興區

新竹縣

【山區】

橫山鄉、北埔鄉、尖石鄉、五峰鄉

宜蘭縣

【山區】

大同鄉、南澳鄉

花蓮縣

【山區】

秀林鄉、萬榮鄉、卓溪鄉

▲台北地區及新竹以北、宜蘭、花蓮山區有大雨特報。（圖／中央氣象局）

氣象局表示，在太平洋高壓籠罩之下，各地大多為晴朗炎熱的天氣，午後在西半部地區、東北部地區及花蓮、台東的山區預計可能有局部午後雷雨，有時候雨勢會較大請注意。

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