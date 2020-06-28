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一周天氣出爐！「午後雷雨彈」開炸全台時間點曝　3地區危險高溫熱區

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▲▼大雷雨襲北部！網友拍下驚人「雨瀑」。（圖／網友郭國楨授權提供）

▲近日大雷雨襲北部，有網友就拍下驚人「雨瀑」現象。（圖／網友郭國楨授權提供）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，未來一周主要分為兩階段，周一至周四西南風影響，午後雷陣雨範圍擴大，尤其周三、四擴及全台，不排除有局部大雨；周五至下周日午後雷陣雨區範圍則又縮小，僅限中部以北、東北部及各地山區。

氣象預報員陳伊秀表示，周一到周四太平洋高壓勢力東退，風場轉為西南風，中南部不定時會有局部短暫陣雨或雷雨；午後雷陣雨範圍也會擴大，尤其是周三、四這兩天，全台各地都有午後雷陣雨機率，也不排除有局部大雨發生。

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▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲未來一周天氣概況。（圖／中央氣象局）

周五至下周日，太平洋高壓勢力再度增強，各地恢復多雲到晴天氣，午後雷陣雨範圍縮小，限縮為中部以北、東北部及各地山區，中南部下雨情況則侷限在清晨這段時間。

要注意的是，未來一周依然高溫炎熱，雖然周三、四午後雷陣雨區範圍較廣，但還沒下雨仍熱，各地整體高溫都在33度以上，其中大台北盆地、花東縱谷以及中南部近山區平地都屬高溫熱區。

受到太平洋高壓及西南風沉降影響，氣象局也發布高溫燈號，明（29）日中午前後台北市地區、花蓮縣縱谷以及彰化縣、南投縣、雲林縣、高雄市近山區或河谷為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率；新北市、台東縣地區及宜蘭縣近山區或河谷為黃色燈號。

▲▼一周天氣。（圖／中央氣象局）

▲氣象局連日發布高溫燈號，其中，大台北盆地、花東縱谷以及中南部近山區為高溫熱區。（圖／中央氣象局）

另外，今年6月台北站高溫大於37度天數，截至今日已累積達9天，刷新1897年設站以來，極端高溫出現天數最多的一年，打破2016年的8天紀錄。

全台13測站6月均溫，從1897年以來統計至昨日，2015年均溫為29.53度，其次為2020年29.46度，接著第三名是2016年28.90度。氣象局表示，不管是13站6月均溫或是台北測站6月高溫，都顯示今年6月確實比較熱。

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