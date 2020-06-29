3縣市大雨特報！全台連4天防午後強對流大雨　水氣最多時間曝光

▲今晨雷達回波圖顯示，持續有對流移入南部地區。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

全台午後防雷雨彈！中央氣象局今天（29日）清晨對台南市、高雄市和屏東縣發布「大雨特報」。氣象局預報員劉沛滕表示，今到周四各地午後有局部大雨發生機率，其中又以周三、周四水氣較明顯。氣象專家吳德榮提醒，今、周二應注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）；周三至周五清晨上午中南部的降雨將更明顯，午後對流的強度將更強。

高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上



北部：台北市。

中部：彰化縣、南投縣、雲林縣。

南部：高雄市。

東半部：花蓮縣。

【黃色燈號】36度以上



北部：新北市。

東半部：台東縣、宜蘭縣。

▼氣象局對9縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今受到西南風影響，中南部有不定時短暫陣雨或雷雨，上半天從沿海下進來，午後以雷陣雨為主，且範圍包括其他地區；中午前後比較熱，氣象局有持續發布高溫資訊，有局部36度以上高溫。

劉沛滕說，西南風帶來的水氣持續到周四，這段期間水氣較多，且午後雷雨也可能會有短時強降雨，今至周四午後可能有局部大雨，其中又以周三、周四雨勢比較明顯；周五起水氣比較減少，中南部清晨降雨比較沒那麼明顯，其他地區仍以午後雷雨為主。

▼今晨0時至6時，南部已有降雨。（圖／氣象局）



▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

至於未來一周高溫部分，劉沛滕表示，中南部因降雨有水氣調節，大約34度上下，比較沒其他地區那麼熱，至於北部、東半部仍相對比較熱，大台北上看35、36度，花東縱谷局部有36度以上高溫。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今至周日台灣附近的大氣，中層有太平洋高壓的沉降增溫，低層則為偏南及西南風帶來的暖空氣，氣溫偏高、白天炎熱；而太平洋高壓邊緣的沉降氣流，並無法抑制低層的暖濕空氣，被太陽加熱而產生的不穩定度釋放，午後易有強對流發展。

▼氣象局製作本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）





吳德榮說，今、周二低層水氣漸增，清晨上午因海陸風環流的轉換，與西南風的交互作用，中南部有局部陣雨或雷雨，午後對流旺盛，大部分在山區擴及部分平地，應注意「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨）及氣象局的特報；各地區最高溫大約都在36度左右，地理環境較特殊的（盆地、縱谷），偶爾有出現37度甚至接近38度的機率。



吳德榮分析，周三至周五天氣型態類似，但低層水氣多、大氣很不穩定，清晨上午中南部的降雨將更明顯，午後對流的強度將更強，需特別注意；因雲層增多，高溫略下降，但在低層暖空氣內，天氣仍偏熱。他指出，周六、周日低層水氣減少，清晨上午迎風面仍有局部少量降雨的機率，午後有局部陣雨或雷雨。