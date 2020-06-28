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陳其邁補選國家隊「隊長」出手了！蔡英文：高雄鄉親當他的後盾

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▲▼陳其邁包粽 。（圖／記者洪正達攝）

▲民進黨高雄市長補選參選人陳其邁 。（圖／記者洪正達攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選確定「三腳督」，由民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁以及民眾黨吳益政爭取市長寶座。民眾黨主席柯文哲26日表示：「為什麼會有高雄這個補選，坦白講一個是上次被淘汰的，一個就是被罷免的」。對此，總統蔡英文認為：「失敗並不可恥，其邁的改變和成長，我們有目共睹，高雄的朋友請和我一起當其邁的後盾。」

為吳益政輔選，他26日表示：「為什麼會有高雄這個補選，坦白講一個是上次被淘汰的，一個就是被罷免的，目前國民黨和民進黨本來就不是台灣人民想要的。」對此，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁則回應：「被嘲笑也好、被酸也好，我都不會在意，怎麼樣能夠讓高雄更好是我努力的目標。我會記取我的教訓，努力地往前衝，也謝謝柯市長的指教。」

▲民進黨中常會，主席蔡英文徵召陳其邁投入高雄市長補選。（圖／記者林敬旻攝）

總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

而總統蔡英文28日在臉說寫下：「失敗並不可恥，失敗的經驗，反而是珍貴的教訓，讓我們可以找到盲點、做出改變。選舉有輸有贏，我也曾經選輸過，還輸了不只一次，但我和我的團隊持續努力，反省、檢討、改進，重新站了起來。2018年的敗選，讓我們有很深的教訓。敗選後，我們深知必須回到基層，聆聽大家的聲音。那時我和陳其邁，以及高雄的立委們回到了高雄寶珠溝，和在地的鄉親、幹部們面對面座談，大家激烈發言，意見紛陳。但讓我最感動的是，大家有一個共同的目標，就是下一次要贏回來。」

她說；「這就是高雄。一次的失敗，大家並沒有離開，反而加倍團結合作。2020年大選，謝謝高雄市民重新給我們肯定，這也是未來四年，我們一定要繼續努力的原因。我知道，無論批評或支持，都會是我們再起的能量。沒有當初的失敗，就沒有今天的蔡英文。同樣的，這段時間以來，其邁的改變和成長，我們有目共睹。行政院的歷練，讓其邁更了解高雄現在的需求，還有未來的方向在哪裡。這一次，我們會跟其邁共同努力，贏回高雄市民對民進黨執政的肯定。高雄的朋友，請和我一起當其邁的後盾，我們一起好嗎？」

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