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環保鬥士批「台電夏天喊缺電」是假消息！喊話蔡英文下令國家安全調查

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▲▼中火民調顯示7成民眾反對燃煤機組重啟，盧秀燕表示尊重並繼續努力。（圖／台中市政府提供）

▲方儉呼籲蔡英文下令國家安全調查台電說缺電真相。（圖／台中市政府提供）

記者許展溢／台北報導

台中市政府和台電近來為中火2號機重啟互槓，引起各界對「用電」關注。獲「2020台灣環境保護終身成就獎」的環保鬥士、綠色消費者基金會秘書長方儉今（28日）批台電和經濟部長期官官相護，台電更以缺電假消息為由，脅迫政府同意重啟2號機，是錯上加錯的決定，呼籲總統蔡英文下令國家安全調查真相。

方儉表示，台電只要天氣一熱就要喊缺電，這是非常嚴重的假消息，甚至連主管機關經濟部也附和缺電，這樣的假消息充斥台灣社會30多年，已危害政府威信，使民心不安，動搖國本，讓國內外廠商不敢投資台灣，已經是非常嚴重的國家安全問題。

請繼續往下閱讀...

▲▼ 方儉：關核電台灣也不缺電 。（圖／記者崔至雲攝）

▲ 方儉說，台電以缺電假消息為由，脅迫政府同意重啟中火2號機，是錯上加錯的決定 。（圖／記者崔至雲攝）

方儉質疑，台灣的發電機組裝置容量高達55GW，扣除風力、太陽能、水力等再生能源，完全可以掌握的發電機組超過48GW，而且6月1日至9月30日都不可大修，再怎麼糟，供電能力也應該有45GW以上。然而台灣最大用電量還不到38GW，有10GW，接近30%的備用電廠，怎麼會搞成缺電？如果備轉只有10%，那麼還有20%備用容量電廠在做什麼？

方儉直指，這些問題完全是因為3個不正當因素造成，包括台電、經濟部長期官官相護，說謊成性。長期的「台電執政」慣性，夏天不喊缺電就不算夏天，和台電高層算術不好，不知道除法的分子、分母計算。方儉表示，1980年代初期，台灣備用容量超過50%，竟要說不蓋核四就會缺電，現在核四花了3千億還是沒蓋起來，也沒缺電。顯然「缺電」在台灣一直是長期存在的假消息，已經構成了國家安全的疑慮。

▲台中市政府表示，如確認中火違法啟動，將依空污法最高處2千萬元罰鍰，並且勒令停工。（圖／台中市政府提供）

▲中火重啟2號機，台中市長盧秀燕怒批台電違法。（圖／台中市政府提供）

方儉接著說，近日台電以缺電假消息為由，脅迫政府同意重啟中火2號機，更是錯上加錯的決定。因為台灣不缺電，為何要重啟？中火2號機是老舊機組，長期沒有使用，設備不可靠，誰能保證重啟在重要供電關頭不跳機？2號機是大型機組，0.55GW，需要1GW的備轉電力因應其突如其來的跳機救援，如果真缺電，這不是提油救火？

方儉認為在政治上，中火汙染已成為藍綠惡鬥的政治圖騰，難道執政當局沒這點政治警覺？這也造成台中市地方與中央在媒體上互摃，讓民心不安。國家安全會議是總統最高安全幕僚單位，應立即立案調查台電所稱之缺電是否存在，為何在備用電廠如此充裕還要發布缺電假新聞，造成社會、經濟、政治的不安，企圖破壞非核家園的國家政策方向，非核家園，能源轉型，綠能優先，是台灣長治久安必要的政策，不容台電用假缺電破壞台灣人民努力形成的共識。

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