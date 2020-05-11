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臉書電腦版改版！推出「深色模式」　速度更快、操作更簡單

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▲▼臉書電腦版改版。（圖／取自Facebook Newsroom）

▲臉書電腦版改版。（圖／取自Facebook Newsroom）

記者王曉敏／綜合報導

臉書（Facebook）上周五（8日）正式對全球用戶推出全新的介面設計。據臉書說法，新版臉書將「更快、更易於使用，且具備令你大開眼界的深色模式（Dark Mode）。」

該新介面最早已於3月向部分用戶開放試用，而上周五臉書則正式向全球用戶發布新版本。臉書指出，過去他們一直著重於行動版的體驗，使得桌面版本的體驗略顯落後，「因此，我們進行了實地研究，花了幾個月的時間與人們討論如何使他們的網路體驗更好。現在，我們很高興提供新的網站，這是Facebook.com未來幾十年的堅實基礎。」

以下是新版臉書的3大更新：

更快地找到東西

藉由全新的簡化導航功能，用戶可更快速地找到所需內容，如影片、遊戲及社團，且首頁及頁面過度的加載速度也將更快，類似於行動版本的體驗。

使用深色模式減少眩光（glare）

在深色模式下享受低亮度、對比及鮮豔度。無論身處何處，都可將螢幕眩光降至最低，以便在低光源的環境下使用。此外，全新的沉浸式佈局及深色模式將使用戶在「Watch」上觀看影片時，可獲得更優質的體驗。

輕鬆管理粉絲團、社團及活動（Events）

在臉書上輕鬆建立活動、粉絲團及社團，即時預覽要啟動的新論壇，並在建立之前查看其在行動設備上的外觀。

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