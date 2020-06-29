日女在台染疫　台大公衛估：全面境管後「僅22人無症狀感染」社區風險低

▲台灣無症狀個案估計。（圖／翻攝自台大公衛Youtube）

記者洪巧藍／台北報導

上週一名日本女留學生從台灣返國，被日方驗出為新冠肺炎無症狀感染者。台大公衛學院今（29）日舉辦說明會時分析指出，國內在3月19日實施全面入境管制，推算至6月20日期間無症狀感染者僅約22人，只要無症狀個案不到150人，爆發社區感染可能性低。

中央流行疫情指揮中心24日公布1名20多歲日本籍女性，自台灣返日被確診為新冠肺炎無症狀感染者，她今年2月底自日本入境台灣於南部就學，6月20搭機返回日本時，於入境採檢檢出新型冠狀病毒陽性。指揮中心匡列相關接觸者123人需居家隔離並進行PCR病毒核酸檢驗，26日公布全數陰性，29日進一步進行抗體採檢。

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台灣大學公共衛生學院連續21周舉行說明會，29日針對各國疫情、解封指數、職場風險、流行病學看日本女留學生事件進行說明。副院長陳秀熙分析表示，該名女學生入境至出境有4個月時間，要說2月先遭感染入境持續維持無症狀，機會非常的低。





▲台大公共衛生學院第二十一週抗COVID-19說明會，副院長陳秀熙。（圖／記者洪巧藍攝）

根據目前相關文獻，已知新冠肺炎在發病前三天就會具有傳染力，個案狀況可以分為三種，分別是：症狀前期個案、症狀個案、不產生臨床徵狀的無症狀個案。亦有國際研究指出，新冠肺炎有症狀個案佔38%，症狀前期個案46%，無症狀個案約10％。

陳秀熙表示，我國對境外移入個案一旦有症狀即採核酸鹼測，如果是症狀前期個案與無症狀個案兩者在入境時無法區分，是透過居家檢疫進行釐清，如果有症狀隨即核酸鹼測。

雖說無症狀感染者可能引起社區感染，陳秀熙指出，若能落實檢疫，一代一代傳播機會不高，另透過統合分析推估，國內3月19日之後實施全面入境管制，由於境外移入少，加上居家檢疫落實，推算至6月20日期間無症狀感染者約22人。無症狀個案不到150個，爆發社區感染可能性很低，反倒是2月7日至3月19日之間國內應有51名無症狀感染者，算最危險的一段時間，不過這些個案都已經康復。

陳秀熙指出，透過日本女學生個案，不應把焦點放在她是台灣感染還是日本檢測有問題，應該重新考量入境檢測措施的必要性以及外籍人士的防疫措施檢討，另他也提到，台灣社會很在意是否零確診破功，應該慢慢轉成著重於「零新冠重症、死亡個案」。