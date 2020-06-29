雨彈猛炸四川冕寧！「12人遇難」5座橋樑沖毀…路秒變「排洪大道」超驚人

▲四川冕寧特大暴雨災害已致12人遇難、10人失聯。（圖／翻攝自微信公眾號／冕寧发布）

記者鄭思楠／綜合報導

據四川省冕寧縣政府新聞辦公室官方微博6月28日晚通報，6月26日18時至27日1時，7小時內，四川涼山彝族自治州冕寧縣北部地方降暴雨到特大暴雨，導致多地區發生災害。截至28日16時，此次特大暴雨災害已造成12人遇難、10人失聯。

據稱，特別是6月26日21時至27日1時，高陽街道靈山景區降雨量資料為211mm，彝海鎮大馬烏村降雨量數據為107.5mm，冕寧彝海鎮曹古村降雨量資料為85.7mm，導致高陽街道、彝海鎮局部地區受災嚴重。

彝海鎮、高陽街道等鄉鎮（街道）共計2100戶9880多人受災，安全轉移群眾1705戶7705人。農作物受災500公頃、成災280公頃、絕收70公頃；房屋嚴重倒塌80戶280間、一般損壞620戶2300間；受損公路10.5公里，沖毀橋樑5座370公尺，受損堤防1.5公里，受損電力線路3公里。

▲轉移群眾7705人。（圖／翻攝自微信公眾號／冕寧发布）

截至28日16時，此次特大暴雨災害已造成12人遇難、10人失聯。其中，彝海鎮遭遇短時強降雨引發特大山洪，河溝改道，洪水漫流，導致10人遇難、7人失聯；高陽街道轄區內冕寧高速路出口下方國道248線崩塌導致2輛過往車輛墜河，10名乘載人員中5人獲救、2人遇難、3人失聯。

此前，當地政府28日14時許通報，按照冕寧縣「6•26」特大暴雨災害應急搶險前線指揮部安排部署，截至28日12時，該縣投入公安幹警、消防指戰員、民兵、醫護人員等現場救援力量420人在彝海鎮曹古村等繼續開展救援救災工作。目前已設立4個集中安置點，集中安置受災民眾2100餘人。

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