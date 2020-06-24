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長江中下游持續暴雨！　26省區市遭洪水淹「1122萬人受災」

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▲長江中下游暴雨洪水。（圖／翻攝自央視）

▲長江中下游暴雨洪水。（圖／翻攝自央視，下同）

記者劉亭／綜合報導

大陸長江流域已全面進入主汛期，至今洪水已造成廣西、貴州、廣東、湖南、江西、重慶等26省（區、市）1122萬人次受災，57.1萬人次緊急轉移安置，21.3萬人需緊急生活救助；9300餘間房屋倒塌，17.1萬間不同程度損壞；農作物受災面積861千公頃；直接經濟損失241億元人民幣。

據央視消息，受強降雨影響，大陸南方多地出現坍方、淹水，但入汛期後長江最強降雨來襲。大陸中央氣象台23日繼續發佈暴雨黃色預警，預計未來4天，貴州、重慶至長江中下游一帶降雨持續，暴雨範圍擴大，貴州，湖南，湖北，江西，安徽、廣西等地發生山洪地質災害以及中小河流洪水的氣象風險高，需提高警惕。

▲長江中下游暴雨洪水。（圖／翻攝自央視）

據大陸國家應急管理部微信公眾號消息，大陸國家防總23日召開長江流域防汛抗旱工作視訊會議，進一步分析研判長江流域防汛抗旱形勢，對防汛抗旱工作再部署、再動員、再強化。

入汛以來，國家防總辦公室密切監視汛情旱情，多次組織應急、水利、氣象等部門開展聯合會商，及時安排部署防汛抗旱工作。應急管理部組織各級消防救援隊伍參加抗洪搶險救援任務1798起，出動消防救援指戰員2.2萬餘人次，營救和疏散轉移遇險被困群眾2.6萬餘人。

6月22日，強降雨造成貴州省地區部分土石流、橋樑受損，水電和道路中斷，多個鄉鎮大量人員被困，連街道都變成「泥水瀑布」。重慶綦江22日也面臨1940年來最大洪水，老街地區房屋2樓都被淹。

▲長江中下游暴雨洪水。（圖／翻攝自央視）
 

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