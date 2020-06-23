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長江中下游最強降雨！橫掃10地「貴州街頭變瀑布」　重慶急轉移10萬人

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記者蔡儀潔／綜合報導

6月中旬以來，大陸長江中下游地區的強降雨「輪番上陣」，21日更是開啟入汛以來最強降雨過程，預計持續到25日，將橫掃貴州、重慶、湖南、及廣西等10餘省市區。目前貴州已傳出災情，因山洪爆發衝垮房屋倒塌致死亡3人，重慶也災情嚴重，綦江全區受災達4萬餘人，緊急轉移10萬餘人。

▲▼ 長江中下游暴雨。（圖／上游新聞、七環視頻）

▲重慶災情。（圖／上游新聞）

綜合陸媒報導，長江中下游地區至貴州一帶21日開啟入汛以來最強降雨過程。位於三峽大壩上游的四川同樣降雨不止，22日重慶市水文監測總站發布建站以來首個紅色預警，截至晚間8時，江津綦江五岔站出現洪峰水位205.92公尺，超過保證水位（200.51公尺）5.41公尺，超過1998年洪水水位0.37公尺。

▲▼ 長江中下游暴雨。（圖／上游新聞、七環視頻）

▲重慶洪水空拍。（圖／上游新聞）

從直播畫面看來，目前洪水正在通過綦江區，街道上的加油站、路燈桿等都被淹沒了。截至22日晚上8時，綦江全區受災4萬餘人，緊急轉移10萬餘人，分散安置29000餘人。

▼ 綦江全區受災4萬餘人，緊急轉移10萬餘人。（圖／上游新聞）

▲▼ 長江中下游暴雨。（圖／上游新聞、七環視頻）

貴州方面災情同樣嚴重，22日淩晨1時至下午1時35分，桐梓縣北部鄉鎮出現區域性強降雨天氣。截至下午4時，經初步調查統計，因山洪爆發衝垮房屋倒塌致死亡3人，緊急轉移安置10513人，需緊急生活救助人口4127人，災害造成直接經濟損失8289萬元人民幣。

▲▼ 長江中下游暴雨。（圖／上游新聞、七環視頻）

▲貴州遵義、銅仁街道成瀑布。（圖／七環視頻）

最慘的是木瓜鎮遭遇數十年最大的一次洪水，道路積水高達4公尺，附近的芭蕉鎮等多個鄉鎮傳出大量人員被洪水圍困，但該地因現場通訊癱瘓狀況不明。銅仁市沿河縣出現山體塌方，至官舟鎮高速隧道道路中斷，縣城內街道、民房、商店都幾乎泡在水裡。

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