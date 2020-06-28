陸26省陷洪災　水利部再發暴雨警告：13條河流超警洪水

▲民眾因洪水受困待援。（圖／翻攝澎湃新聞）

記者魏有德／綜合報導

大陸南方自6月起經歷五輪強降雨，造成26個省區市遭受洪澇災害，受災人口超1374萬人次，經濟損失約278億元人民幣（約1195.4億元新台幣），安徽六安、江西萍鄉及湖北宜昌等地災情慘重。根據大陸水利部最新訊息，南方地區近日強降雨持續，四川、重慶、廣西等地13條河流發生超越警戒線以上洪水。

▲四川涼山消防徒步涉水救援孩童。（圖／翻攝中新網）

大陸水利部網站指出，自28日8時至30日8時，黃淮、江淮、江南、西南等地部分地區仍將有大到暴雨，部分地區大暴雨。長江、淮河、太湖、珠江等流域部分河流將出現明顯漲水過程，太湖、淮河上游等可能發生超警洪水，暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。

據悉，西南、江南及東北等地部分地區26日8時至27日8時間出現局部大暴雨，四川、重慶、廣西、廣東、安徽、浙江等地13條河流發生超警以上洪水，其中四川古藺河及小金川、重慶驢子溪發生超保洪水，太湖周邊河網區仍有7站水位超警戒。

▲江西萍鄉武功山景區因洪水致300多名民眾受困。（圖／翻攝人民網）

《人民網》報導，湖北宜昌市昨（27日）受暴雨影響，城區多處地勢低窪地帶漬水嚴重，導致城區部分交通要道堵塞，甚至有車輛被困水中，部分車輛涉水太深，導致車門無法打開，車內人員一度受困，後經夷陵交警涉水爬車破窗施救，才安全將人員救出。