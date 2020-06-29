解封倒數…英國人擠爆沙灘！專家嘆疫情「在刀口上」：冬天會大反彈

▲超過50萬名民眾湧入英國南部伯恩茅斯海邊。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合外電報導

全球新冠肺炎確診數突破千萬，英國累計感染人數達31萬餘人，儘管全英每日確診人數有所下降，但各地仍有零星群聚感染個案。針對首相強生準備在7月4日進行大解封，學者表示，目前英國疫情仍處於「刀口上」，必須採取明智行動阻止第二波疫情，否則冬天會出現嚴重反彈。

英國政府所屬「緊急情況科學諮詢小組」（SAGE）、慈善研究機構「維康信託基金會」（Wellcome Trust）主任法拉爾（Jeremy Farrar）接受BBC訪問時指出，全球的疫情正處於刀口上，尤其英國的情況非常危險，確診數預計在未來幾周會明顯增加，如果不在夏天採取明智行動抑制第二波疫情，冬天就會出現「非常嚴重的反彈」。

▲英國分階段解封，民眾開始上街購物。（圖／達志影像／美聯社）



強生（Boris Johnson）宣布，英國各地將從7月4日開始重啟經濟活動，不過解封標準依照每個地區狀況而定，如蘇格蘭的戶外用餐區從7月6日開放，室內則是7月15日，北愛爾蘭的酒吧跟餐廳都從7月3日開始營業，威爾斯則尚未決定日期。

英國28日新增901例確診、36人死亡，讓全國累計確診數達到31萬1151例，死亡人數為4萬3550人。許多人擔心，在炎熱的天氣之下，許多人會聚集在海灘戲水或街頭喝酒，在無法維持社交距離的情況下，疫情會再度爆發。

內政大臣巴特爾（Priti Patel）表示，政府對於第二波疫情的風險相當謹慎，尤其第二波疫情也會對國家經濟造成嚴重傷害，所以政府的鬆綁措施是非常務實且負責任的。

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