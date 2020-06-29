英國「8XL男」3年減133公斤！減肥組織頒發「2020瘦身王」

▲英國男子成功減肥133公斤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）
實習記者周依儒／綜合報導
英國47歲男子菲爾（Phil Kayes）原本的體重達到520.5磅（約236公斤），但某天突然意識到自己的體重已經給身體造成太多負擔，且擔心自己會胖到不能參加母親的喪禮，因此下定決心減肥。但沒想到自從下定決心減肥經過3年，體重竟減掉294.5磅（約133.5公斤），英國減肥組織瘦身世界（Slimming World）甚至頒發「2020瘦身最多」的獎項給菲爾！
根據FOX報導，菲爾表示，自己從小的身型就比同齡小孩還大，體育老師甚至會因為它不能踢足球而單獨點名叫他出來，但沒想到上大學後體重仍然一直增加，「我的身材也代表著我的生活越來越孤獨，我甚至編造了各種不出門的藉口。」
菲爾指出，自己會避免參加聚會、婚禮等群聚場合，因為這會讓他感到十分不舒服，且即使自己非常去旅行，也會因為坐不進飛機坐位而做罷，「我除了過公務員工作、躲藏和吃飯，甚麼都沒做，那是一段非常孤單的時光。」菲爾表示，自己在體重最重的時候，衣服尺寸不但是8XL，甚至還面臨了一系列健康問題，包括膝蓋承受壓力過重、睡眠呼吸暫停等等。
菲爾非常擔心自己會死於睡眠，且在得知媽媽被診斷出癌症末期後，他更擔心自己可能會因為體重而無法扶媽媽的棺材，送媽媽最後一程。因此菲爾決定開始減肥，雖然媽媽仍不幸在2017年10月過世，但當時他也已經瘦了70磅左右（約31公斤）。
菲爾透露，自己靠著每天健走和騎腳踏車慢慢減肥，不過由於以前的體重讓自己的膝蓋已經受傷，所以必須使用人工關節，但這也沒有擊垮他想減肥的決心，直到今日已經成功瘦身294.5磅（約133.5公斤），目前體重為226磅（約102.5公斤），「現在我又開始騎腳踏車，我可以不用氣喘吁吁的走路，我還愛上了瑜加，這是和以前完全不同的生活。」
不過，菲爾在減肥過程中不幸染上了新冠肺炎，但幸好自己持之以恆的運動習慣也讓他順利擊退病魔。而菲爾也在減肥過程中在交友軟體上認識了現任女友妮可（Nicole），他興奮表示，「從減肥以來遇到最好的事情就是認識妮可，我以前沒辦法想像愛情是什麼樣子，甚至覺得自己會單身到死，但自從認識她後，我們一起做了許多事，我從來沒有對未來感到這麼興奮！」
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“For the first time in a long time, I’m excited about the future.” Stop the scroll and get double-tap happy for Phil Kayes, who has today been named our #GreatestLoser2020 after losing an incredible 21st 10.5lbs ♥! Phil struggled with his weight for years, and his health suffered too – he was warned by his doctors he’d be lucky to reach 40, and he’d often worry that he would die in his sleep. After his mother was diagnosed with cancer, he was determined to make a change to his lifestyle and joined Slimming World. Now he’s fitter, healthier and happier than ever – and says that since slimming down, his life is full of opportunities, friends, adventure... and love