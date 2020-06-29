英國「8XL男」3年減133公斤！減肥組織頒發「2020瘦身王」

▲英國男子成功減肥133公斤。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



實習記者周依儒／綜合報導

英國47歲男子菲爾（Phil Kayes）原本的體重達到520.5磅（約236公斤），但某天突然意識到自己的體重已經給身體造成太多負擔，且擔心自己會胖到不能參加母親的喪禮，因此下定決心減肥。但沒想到自從下定決心減肥經過3年，體重竟減掉294.5磅（約133.5公斤），英國減肥組織瘦身世界（Slimming World）甚至頒發「2020瘦身最多」的獎項給菲爾！

根據FOX報導，菲爾表示，自己從小的身型就比同齡小孩還大，體育老師甚至會因為它不能踢足球而單獨點名叫他出來，但沒想到上大學後體重仍然一直增加，「我的身材也代表著我的生活越來越孤獨，我甚至編造了各種不出門的藉口。」

菲爾指出，自己會避免參加聚會、婚禮等群聚場合，因為這會讓他感到十分不舒服，且即使自己非常去旅行，也會因為坐不進飛機坐位而做罷，「我除了過公務員工作、躲藏和吃飯，甚麼都沒做，那是一段非常孤單的時光。」菲爾表示，自己在體重最重的時候，衣服尺寸不但是8XL，甚至還面臨了一系列健康問題，包括膝蓋承受壓力過重、睡眠呼吸暫停等等。

菲爾非常擔心自己會死於睡眠，且在得知媽媽被診斷出癌症末期後，他更擔心自己可能會因為體重而無法扶媽媽的棺材，送媽媽最後一程。因此菲爾決定開始減肥，雖然媽媽仍不幸在2017年10月過世，但當時他也已經瘦了70磅左右（約31公斤）。

菲爾透露，自己靠著每天健走和騎腳踏車慢慢減肥，不過由於以前的體重讓自己的膝蓋已經受傷，所以必須使用人工關節，但這也沒有擊垮他想減肥的決心，直到今日已經成功瘦身294.5磅（約133.5公斤），目前體重為226磅（約102.5公斤），「現在我又開始騎腳踏車，我可以不用氣喘吁吁的走路，我還愛上了瑜加，這是和以前完全不同的生活。」

不過，菲爾在減肥過程中不幸染上了新冠肺炎，但幸好自己持之以恆的運動習慣也讓他順利擊退病魔。而菲爾也在減肥過程中在交友軟體上認識了現任女友妮可（Nicole），他興奮表示，「從減肥以來遇到最好的事情就是認識妮可，我以前沒辦法想像愛情是什麼樣子，甚至覺得自己會單身到死，但自從認識她後，我們一起做了許多事，我從來沒有對未來感到這麼興奮！」