全球破50萬死！　東京單日激增60例創「緊急事態」解除後新高

▲東京一處車站民眾皆戴上口罩。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

截至台灣時間29日上午5點30分，全球累計確診達1007萬339例確診，死亡人數正是突破50萬大關，來到50萬306例。多地疫情持續攀升，許多地方也出現確診人數反彈的跡象，如正在逐步解封的德國，單日新增256例；東京也出現單日60例病例，和北海道同為解除緊急事態後創下通報新高。

根據約翰霍普金斯大學疫情地圖統計，美國累計人數達到254萬2675例、死亡人數12萬5763人，佔全球死亡人數超過5分之1，而「佛洛伊德之死」與畢業季等大型聚集場合，也使得多州再度爆發群聚感染。

全球第二大染疫國巴西，累計131萬3667例確診，已在一個月內「飆車」追上美國超過一半的人數，死亡累計5萬7070人；俄羅斯累計63萬3563例確診、9060死，過去3天通報病例皆少於7000人；印度累計52萬8859例確診、1萬6095死；英國累計31萬2640例確診、4萬3634死。

祕魯方面，累計確診人數正在接近英國，來到27萬9419例、9317死；智利累計27萬1982例確診、5509死；西班牙累計24萬8770例確診、2萬8343死；義大利累計24萬310例確診、3萬4738死；伊朗累計22萬2669例確診、1萬508死。

值得注意的是，東京28日創下緊急事態宣言解除後的通報人數新高 ─ 60例確診，上一次接近這個紀錄的是，上月4日的87例；北海道的17例也同樣創下單日新高。東京目前累計確診病例數來到6114例。

印尼過去24小時新增1198例確診，累計確診5萬4010例、2754死；菲律賓過去24小時通報653例確診，此前的13天內，通報高達9286例，成為WHO定義的西太平洋區中，染疫人口增長最快的國家。