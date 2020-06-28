外國人這樣「夾娃娃」...1人伸手2人搖！監視器錄下「清台」無碼高清影片　

▲3名外國人凌晨跑到永和竹林路上夾娃娃機店偷走3隻娃娃 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一名娃娃機台主向警方報案，指稱寄放的娃娃機裡的3隻絨毛娃娃被2男1女的外國人，以搖晃機身並伸手進機台偷走，損失1750元，警方獲報查看監視影片，發現是住在附近的3名外國人士，將儘速通知到案，機台主也將對他們提告並要求民事賠償。

28日凌晨4點30分，2男1女的外國人走進新北市永和區竹林路一家夾娃娃機店，見四下無人，1人躺在地上用手伸進機台洞口，另外2人猛烈搖晃機台，將機台內3隻絨毛娃娃逐一搖到洞口，再伸手偷走。

▼1名外國人躺地上伸手進機台洞口偷走娃娃。（圖／記者陳以昇翻攝）

機台主上午到店內查看，發現原本就關機不提供投幣夾娃娃的機台，怎麼被「清台」，調閱店內監視器才看到3名外國人的誇張偷竊行徑，將影片貼到臉書不公開社團「我是永和人」，並寫下「為各位展示外國朋友夾娃娃的方式」。

網友看到紛紛留言「這是竊盜吧！」、「太扯了啦」，更有網友認得這3人，是住附近的來台工作的東歐模特兒，時常出現在旁邊便利商店；警方下午3時許獲報後，根據監視器已鎖定3人，將儘速約談到案，機台主也對他們提告並要求民事賠償。

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▼夾娃娃機被3人「清台」 。（圖／記者陳以昇翻攝）