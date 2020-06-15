貨車過彎掉出廚餘桶　油膩餿水淹路面5機車摔飛…騎士臭到趴地猛吐

▲▼永和區貨車上廚餘桶過彎掉出，淹沒路面，造成5機車騎士摔飛 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市永和區一部載滿廚餘的貨車，在行經永貞路時，疑過彎重心不穩，後車斗的廚餘桶直接掉落地面，一部轎車閃避不及撞飛廚餘桶，瞬間惡臭油膩的餿水淹沒馬路，5名機車騎士也因行駛過濕滑的餿水，摔車轉倒，警方獲報協請清潔隊協助處理，並追查到肇事廚餘車，依道交法進行開罰。

15日中午12時許，44歲呂姓男子開著載滿廚餘餿水的貨車，行駛在新北市永和區，在行經永貞路接近永利路時，疑過彎車輛重心不穩，後車斗的廚餘桶隨著離心力甩飛掉落地面，剛好對向54歲邱男開著小客車閃避不及，撞飛桶子。

▼熱心民眾協助清理路面 。（圖／記者陳以昇翻攝）

瞬間惡臭油膩的餿水淹沒馬路，後方行駛而來的5部機車，經過油膩路面全都摔車轉倒，四肢除了受到擦挫傷外，全身也沾滿臭餿水，有騎士臭到當場嘔吐。旁邊住戶見狀趕緊拉水管協助清理路面，並通報轄區派出所。

警方到場立即協助受傷民眾就醫，並請清潔隊協助清理路面，隨後循線找到肇事的貨車司機，依道路交通管理處罰條例第30條第1項：所載貨物滲漏、飛散或氣味惡臭，汽車裝載時有上述情形時，處汽車駕駛人新台幣三千元以上九千元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行。

他奶奶的美麗小秘訣