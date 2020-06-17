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老公包裡翻出「透膚小丁」！牡羊尪淡定秒澄清　網笑不單純：是高手

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▲▼ 老公包裡翻到丁字褲 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲人妻在老公包包裡翻到丁字褲！（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

記者張嘉晏／綜合報導

夫妻之間利用情趣用品助興很正常，但如果翻出不是自己的東西就尷尬了。一名女網友日前在先生的包裡翻出一條丁字褲，傳訊詢問後，對方超沉穩的回應讓網友們直呼「不單純」，「老公是高手」、「聞聞看味道吧」。

一名人妻在臉書「爆廢公社二館」發文，她表示，日前她在先生的包包裡發現一條「清涼透膚丁字褲」，但卻不是她的，只好拍照質問老公。

請繼續往下閱讀...

只見截圖中，原PO先生一看到照片後便淡定表示「一看就娃娃機的啊！」但原PO回應，這內褲沒有袋子包裝，以前對方拿回家的都是成套內衣褲，但這次卻單只有內褲，實在不單純。

面對太太的質疑，先生趕緊回了一句「有很多只有內褲的」，還大方笑說可以把這件事PO到網路上，提醒大家以後不要隨便把打台的戰利品放包包裡，以免引起不必要的誤會。

▲▼ 老公包裡翻到丁字褲 。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

▲老公澄清只是夾娃娃機夾到的。（圖／翻攝自爆廢公社公開版）

貼文上線後，部分網友們也紛紛抱持著懷疑的態度表示，「聞聞看有沒有味道」、「幫誰夾才是重點」、「老公臨危不亂，是高手」、「問他機台在哪裡，妳也去看看」、「唉，希望他沒有騙你」。

其他人則幫忙澄清，的確有很多夾娃娃機的商品是情趣用品。但原PO表示她知道，只是無法理解為何內褲外沒有包裝，留下一個謎團。

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