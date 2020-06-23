永和93歲婆婆「駝背賣米粉湯」　她邊吃邊心酸...網洗版支持：捧場囉

▲婆婆會固定在這個位置賣米粉湯。（圖／翻攝自臉書／Julie Chen）

記者周亭瑋／綜合報導

新北永和區一名女網友之前在巷口發現，有位高齡93歲的阿婆擺攤賣米粉湯，好心的她三不五時就前去捧場，眼看天氣漸趨炎熱，生意又冷清，她不捨發文，「希望大家也可以來吃吃，價位很公道喔！」

女網友前天在臉書發文提到，「現在天氣熱，加上疫情影響，阿嬤的米粉湯生意冷清，剛剛去吃，完全沒有客人，阿嬤一個人駝著背，坐在攤位邊吃麵，看了心裡很難過，這不應該是含飴弄孫的年齡嗎？」

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她表示，位置在新北市永和區文化路67巷巷口，「我已經竭盡所能多點來吃，希望大家也可以來吃吃，價位很公道喔！」

▲婆婆擺攤的身影讓人不捨。（圖／翻攝自臉書／Julie Chen）

文章一出，被轉發至《我是永和人》、《中永和好鄰居》等地方社團，網友們紛紛表示，「真佩服她老人家」、「大家幫幫忙」、「有機會的話一起去品嘗吧」、「永和人吃起來」、「經過的話可以去捧場捧場，星期一固定休假，別跟我一樣撲空喔」。

另外，吃過的朋友也說，「阿嬤很讚喔，東西都是自己清理，我如果在台灣都會去吃米粉湯」、「婆婆的米粉湯好吃」、「從小吃到大的」、「之前住那都會給阿婆捧場，有時已經吃飽我還是硬買小菜，現在搬離開了有點掛念」。

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