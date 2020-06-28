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獨／腳腳還會痛！台南燙傷女童親口曝真相　雙腳裹紗布令人心疼

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地方中心／台南報導

台南有一名女童被爆料雙腳受到嚴重燙傷，但是家長遲遲未帶去就醫，傳出是疑似遭到受虐，大批網友怒了展開肉搜，據了解，這名女童已經在台南某間醫院就醫之外，女童的阿嬤接獲消息之後，也立刻前往台南照護，而在親友也透過視訊來詢問這名女童為何會受傷，躺在病床的女童說話了。

▲▼台南女童燙傷「雙腳潰爛」！爆父放生14天　網氣炸肉搜。（圖／翻攝臉書）

▲台南女童燙傷「雙腳潰爛」！爆父放生14天　網氣炸肉搜。（圖／翻攝臉書）

這名台南雙腳遭到燙傷的女童小花（化名），目前已經在台南一間醫院當中就醫，親友透過視訊電話詢問整個過程，畫面中看到女童躺在病床，親友先是問：「你的腳腳是爸爸用洗澡的水，用你的，是嗎？」小花出聲回應：「嗯」，親友問：「是嗎？」就看到女童很天真的還吐了舌頭，親友又問：「是嗎？」小花又發出「嗯」，親友接著詢問：「爸爸有打你嗎」？小花用童稚的聲音回答：「有」，然後再問「媽媽有打你嗎？是昨天、今天有沒有打你」，小花都回答有！而且表示現在的腳還會痛。

▲女童被送醫後，雙腳裹紗布，親友透過視訊電話了解情況 。（圖／地方中心翻攝）

▲女童被送醫後，雙腳裹紗布，親友透過視訊電話了解情況（保護女童，畫面變色馬賽克）。（圖／地方中心翻攝）

▲女童被送醫後，雙腳裹紗布，親友透過視訊電話了解情況 。（圖／地方中心翻攝）

▲女童被送醫後，雙腳裹紗布，親友透過視訊電話了解情況 。（圖／地方中心翻攝）

28日有網友在臉書PO出4張女童的照片，可以看見妹妹因雙腳被燙傷，腳背及腳踝等處起了大片水泡結塊，腳趾、小腿部分則因燙傷而發黑潰爛。現場人員初步貼上膠布及橘色藥膏處理，後送往醫院治療，全程透過臉書直播。不少網友看完又心疼又生氣，要求女童的父母出面解釋。

▲女童被送醫後，雙腳裹紗布，親友透過視訊電話了解情況 。（圖／地方中心翻攝）

▲女童被送醫後，雙腳裹紗布 。（圖／地方中心翻攝）

台南市警察局永康分局調查後說明：

6月中，這名4歲女童在永康區的住家，在浴缸玩熱水燙傷雙腳掌及屁股。當時繼父上班中，生母在房間照顧幼小的弟弟，沒有注意到女童燙傷，燙傷後媽媽帶去診所擦藥。27日家屬到中正北路住家發現女童傷勢嚴重，馬上叫救護車送醫，警方初步調查應該是意外，非虐童。經家防官與社工訪視後將於28日早上聯繫南區醫療整合中心(成大醫院)判別傷勢成因，後續召開會議評估是否進入司法程序，目前社工評估案童出院後將先予安置，以確保案童安全。至於是否有如網路PO文者所帶風向虐童情形，仍在調查中。

▲女童被送醫後，雙腳裹紗布，親友透過視訊電話了解情況 。（圖／地方中心翻攝）

▲女童被送醫後，雙腳裹紗布，親友透過視訊電話了解情況（保護女童，畫面變色馬賽克）。（圖／地方中心翻攝）

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