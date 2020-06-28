「低調又好吃2款泡麵」曝光　同好讚：當兵最常吃！泡得好要有技巧

▲泡麵是不少人的宵夜首選。（資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／綜合報導

有網友發文分享兩款「低調好吃的泡麵」，引發熱烈回應，有人附和說「這是我當兵最常吃的，好吃又低調。」其他人紛紛點出自己愛好，像台酒三杯雞和統一來一客都有上榜。

原PO近日在PTT發文說，有的泡麵低調好吃，稱不上暢銷，年度十大泡麵通常不會上榜，也不太有網路新聞話題性，但就是一直有支持者，「我個人是推香菇肉羹湯麵：湯頭有烏醋酸香，有時候羹粉沒攪拌好會結塊，泡得好要有點技術。」

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原PO表示，還有冬菜鴨肉冬粉，「在外攤子也不容易喝到的冬菜湯頭，有古早味，小塊鴨肉的口感也不賴。還有沒有哪些泡麵低調好吃的八卦？」

▼市面上有各種口味的泡麵，各有擁護者。（資料照／記者蕭筠攝）

對此，許多人附和說，「肉羹湯麵我的最愛耶」、「肉羹麵好吃，但要有技巧」、「肉羹麵真的不錯，吃了十幾年」；另外，也不少人推鴨肉冬粉，「鴨肉冬粉是我當兵最常吃的，好吃又低調」、「鴨肉冬粉真滴讚。」

其他網友則分享自己的愛好，「來一客鮮蝦魚板，統一蔥燒牛肉」、「維力紅油擔擔大乾麵」、「味味A排骨雞乾麵」、「台酒三杯雞」、「東南亞出的那種，有一款綠咖哩和白咖哩實在有夠好吃。」