他不解「水煮餐盒賣超貴」：就鹽＋水煮而已　老饕曝關鍵成本

▲水煮餐。（圖／ETtoday資料照）

記者張嘉晏／綜合報導

近年來市面上出現不少「水煮健身餐」，成為正在健身、想吃得更健康的民眾的新選擇，不過有網友就觀察到，這類型的便當烹煮方式相對簡單，但價格通常卻不太親民，好奇箇中原因為何。對此，部分網友們認為「食材不能馬虎」，成本應是反映在這上頭。

有鄉民在PTT八卦版以「水煮餐賣超貴？」為題發文，他認為水煮餐的食材應該和一般便當差不多，烹煮的過程就是簡單水煮，調味料也頂多就是鹽巴而已，不像其他便當有更多的調味。

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他不解表示，這類型的便當在市面上反而比一般餐盒貴上2倍，可以賣到100元至150元，讓他開了眼界，想知道會買這些水煮餐的人心態為何。

部分鄉民表示，通常打著「健康、健身」的行銷牌，就算貴了一些還是會有人買單，且很多人想吃得清淡，但卻不會煮或是煮得不好吃，這類的餐盒就是不錯的選擇，「嫌貴就自己做啊」、「好吃的我會願意買」、「健身族群的錢很好賺，不得不承認」、「自己煮也差不多100」、「跟文創有87%像」。

▲鄉民回應 。（圖／翻攝自PTT）

但另一票人認為，水煮餐調味清淡，不像重調味的煎炸食物，若食材不新鮮，一吃就吃得出來，所以食材的成本應該比較高，「水煮要好吃食物本身等級要夠」、「爛的肉可以炸滷，但不能水煮」、「水煮食材比較好比較貴啊」。

另外要提醒的是，若在家自製水煮餐，其實不用將所有的食物都「去油」。營養師指出，從食物裡攝取脂肪對人體來說是很重要的，若長期刻意去油，恐會使維他命A、D、E、K吸收不足，還可能增加膽結石的風險。

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