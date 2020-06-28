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葉元之批陳其邁「假暖男」：坐等韓國瑜被罷免後來選高市長

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▲民進黨高雄市長補選參選人陳其邁。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲民進黨高雄市長補選參選人陳其邁（中）。（資料照／記者洪靖宜翻攝）

記者黃巈禾／台北報導

民進黨高雄市長補選參選人陳其邁先前指出，在中央時看到高雄被其他縣市超越。對此，國民黨新北市議員葉元之27日在直播和臉書直言，陳其邁當行政院副院長時，不去幫高雄，等韓國瑜被罷免後才來選高雄市長，「陳其邁，就是個假暖男」。

葉元之表示，陳其邁說過去在中央常常幫桃園、台南、台中解決投資、產業發展問題，看到其他縣市逐漸超越高雄，所以高雄不能等，他並不認為高雄市政有落後別的縣市，韓國瑜做得很好，反倒是陳其邁冷眼旁觀高雄發展，「你在韓國瑜當市長的時候，你是覺得高雄越爛越好嗎？越落後越好嗎？這樣子你才能政治操作，你才能出來選舉，你才能夠贏嗎？」

葉元之指出，「在你心中，沒有市政建設，只有你陳其邁個人的政治利益，你就是唱衰高雄，高雄越爛，你陳其邁政治能量越大」，講的好像自己是一介平民，空有滿腔抱負，卻苦無機會發揮，但貴為行政院副院長，怎麼不去幫高雄解決投資跟產業發展問題？這證明之前中央卡韓。

葉元之提到，像是愛情摩天輪的用地問題，前高雄市副市長李四川說過市府選定3塊地，都是交通部的地，這些地交通部原本在108年前要開發，要捐52%給市政府，愛情摩天輪就可招標動工，結果交通部遲遲不簽協議書，陳其邁怎麼不去協助解決？

葉元之認為，如果是一個愛高雄的人，應該協助韓國瑜，去做溝通，想辦法讓中央趕快把那塊地釋出，讓韓國瑜去蓋愛情摩天輪，因為愛情摩天輪一蓋，招商引資，觀光客進來，高雄就可以發展，「你陳其邁有這樣做嗎？沒有！你沒有！然後現在在那裡說風涼話！」

葉元之痛批，陳其邁若愛高雄，當中央官員的時候，也可以協助高雄，為什麼冷眼旁觀？陳其邁這樣講就是打臉自己，代表當行政院副院長的時候根本不愛高雄，把資源都給別的縣市，高雄有一個愛情摩天輪的問題，為什麼不幫高雄解決？還大言不慚把當行政院副院長那種冷眼旁觀、見不得人好的心態，這麼大方講出來？「你是把人民當塑膠，是不是啊？」

葉元之直言，陳其邁等著韓國瑜被罷免後，要來選高雄市長，就去幫別的縣市，然後對高雄市的產業發展冷眼旁觀，「陳其邁，就是個假暖男」。

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