蔡英文力挺陳其邁「改變有目共睹」　喊話高雄人：一起當後盾！





▲陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文28日透過臉書力挺陳其邁，強調失敗並不可恥，「陳其邁的改變有目共睹」，邀請高雄市民一起當他的後盾。

蔡英文表示，失敗並不可恥，失敗的經驗，反而是珍貴的教訓，讓我們可以找到盲點、做出改變，「選舉有輸有贏，我也曾經選輸過，還輸了不只一次，但我和我的團隊持續努力，反省、檢討、改進，重新站了起來。」



蔡英文提到，2018年的敗選，讓民進黨有很深的教訓，「敗選後，我們深知必須回到基層，聆聽大家的聲音。那時我和陳其邁，以及高雄的立委們回到了高雄寶珠溝，和在地的鄉親、幹部們面對面座談，大家激烈發言，意見紛陳。但讓我最感動的是，大家有一個共同的目標，就是下一次要贏回來。」



蔡英文說，這就是高雄。一次的失敗，大家並沒有離開，反而加倍團結合作。2020年大選，謝謝高雄市民重新給自己肯定，這也是未來四年，一定要繼續努力的原因，「我知道，無論批評或支持，都會是我們再起的能量。沒有當初的失敗，就沒有今天的蔡英文。」



蔡英文指出，這段時間以來，陳其邁的改變和成長有目共睹。行政院的歷練，讓他更了解高雄現在的需求，還有未來的方向在哪裡，「這一次，我們會跟其邁共同努力，贏回高雄市民對民進黨執政的肯定。」



蔡英文向高雄市民喊話，「高雄的朋友，請和我一起當其邁的後盾，我們一起好嗎？」