　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

澳洲智庫：僅23％民眾相信中國　超過9成望尋找新合作夥伴

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼中國國旗,五星旗,五星紅旗。（圖／路透）

▲澳洲人對中國的信任度大跌。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合外電報導

雪梨智庫最新民意調查顯示，澳洲輿論出現「前所未有」的轉變，越來越多人對世界的不安全感倍增，尤其對中國的信任度跌到歷史新低，僅有23％的澳洲人相信「北京會在世界上負責任地行動」，更有94％的人認為澳洲政府應該找尋新的合作夥伴。

雪梨智庫「羅伊國際政策研究院」（Lowy Institute）最新的民意調查顯示，只有23％的澳洲人相信「北京會在世界上負責任地行動」，而在去年這項比例高達52％。儘管半數以上的澳洲人認同中國是「貿易夥伴」而非安全威脅，但有高達94％的人認為，澳洲政府應該積極尋找新的合作夥伴，減少對中國的經濟依賴。

新冠肺炎疫情與南太平洋的局勢，讓中國與澳洲的衝突不斷升溫，近幾個月來澳洲不斷呼籲各國，必須對新冠病毒的源頭進行調查；中國也將制裁手段伸向澳洲的出口產品，暫停進口澳洲牛肉、徵收高額小麥關稅，並建議中國公民停止前往澳洲留學與旅遊。

羅伊國際政策研究院執行董事弗里洛夫（Michael Fullilove）指出，澳洲人民對最大貿易夥伴中國的信任度急遽下降，且對中國領導人習近平的信心更是跌落谷底。其中有82％的受訪者則支持制裁涉及侵犯人權的中國官員。

►澳洲智庫：中國大量採集DNA樣本「鎖定異議人士」　違反國際人權
►澳洲遭大規模網路攻擊！　總理曝「幕後藏鏡人」：複雜國家層級的人士
►中澳對抗升溫！陸發布今年首個「留學預警」：謹慎前往澳洲

►二手票券豐富你的生活～

►夏天就是要用SK-II神仙水呀!

ET快訊
日本20多歲女性無症狀確診「有台灣旅遊史」時間軸曝光　指揮中
快訊／日本人疑在台染疫　連73天本土零確診留疑雲
GNC破產將關閉上千門市！台灣GNC回應了
愛河分屍男生前疑遭殘虐！「頸椎胸骨全骨折」　牙齒斷到剩1顆
快訊／新莊夫妻雙屍命案！丈夫疑徒手勒斃妻子後輕生　親人開門嚇
快訊／疫情有變數？指揮中心17:30加開臨時記者會
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

人類比其他動物聰明　德科學家解開「ARHGAP11B」獨有基因

運河撈出「死亡腐屍車」！他頸部「遭鐵鍊栓方向盤上」　反手凹折…詭異畫面太震驚

中印耗時11hrs達共識！雙方部隊撤離衝突地帶　坦克戰機一併退去

人妻爆頭陳屍沙發...家屬揭「關鍵證據」翻案　外遇夫坦承：想一起睡被拒

速食店打工「狂嗑免費餐」爆肥！37週後突腹劇痛…送醫竟「直接引產」生了

超級吸鈔機！　歐巴馬替拜登線上站台「募款飆破3億」

要走到邊境「找中國報仇」！10名印度孩童漫步公路　警察哭笑不得

西雅圖「國會山自治區」槍擊案釀死傷　市長：將重新注入警力

曾演出2000部↑色情片！美「AV男星」被控性侵　最久坐牢90年

台灣「口罩國家隊」5萬片口罩援美！　洛杉磯郡警長：來得正是時候

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

王大陸「可愛舞蹈」助陣四葉草隊　黃子韜虧是「打醬油」：你有跳嗎XD

《DD52》她跳舞全部導師都讚爆！　潘瑋柏起雞皮疙瘩、陳立農「舞蹈擔當來了」

超狂老爸把「女兒最愛」刺小腿　 馬麻無限白眼！網：正宮輸情人

四川阿壩水資局發洪水橙色預警　三峽大壩若潰堤「摧毀力勝核彈」

馬麻回來惹～柴「開飛機＋笑眼」　療癒表情融化網：眼裡滿滿愛 ❤

人類比其他動物聰明　德科學家解開「ARHGAP11B」獨有基因

運河撈出「死亡腐屍車」！他頸部「遭鐵鍊栓方向盤上」　反手凹折…詭異畫面太震驚

中印耗時11hrs達共識！雙方部隊撤離衝突地帶　坦克戰機一併退去

人妻爆頭陳屍沙發...家屬揭「關鍵證據」翻案　外遇夫坦承：想一起睡被拒

速食店打工「狂嗑免費餐」爆肥！37週後突腹劇痛…送醫竟「直接引產」生了

超級吸鈔機！　歐巴馬替拜登線上站台「募款飆破3億」

要走到邊境「找中國報仇」！10名印度孩童漫步公路　警察哭笑不得

西雅圖「國會山自治區」槍擊案釀死傷　市長：將重新注入警力

曾演出2000部↑色情片！美「AV男星」被控性侵　最久坐牢90年

台灣「口罩國家隊」5萬片口罩援美！　洛杉磯郡警長：來得正是時候

去IKEA「是找家具還是吃」！他全為後者…曝2項必吃　網讚：這一味根本神

台鐵「藍皮解憂列車」大修復！4輛明年4月完成　還要推復刻版公文袋

議員披露大巨蛋偷裝吸音棉　柯文哲震怒：滿街賭場只有警察不知道

中美晶股東會通過現金股利5元　同時修訂「每半年派發股息一次」

人類比其他動物聰明　德科學家解開「ARHGAP11B」獨有基因

送子彈恐嚇總統表哥　他稱「替恩人出氣」一肩扛...遭羈押禁見

「害爸智力退、愛人墜崖」兇手藏20年終曝光！如萍震驚真相崩潰

宏碁內部成立「飲料部門」　陳俊聖：未來將轉型為「生活風格品牌」

響應反種族歧視　Google員工連署「停售產品」給美警　

運河撈出「死亡腐屍車」！他頸部「遭鐵鍊栓方向盤上」　反手凹折…詭異畫面太震驚

長腿妹脫光躺路邊！旁邊有衛生紙　高雄哥嚇壞煞車：這墳墓耶

國際熱門新聞

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

全球最大保健食品廠GNC宣告破產！

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

即／墨西哥發生規模7.7強烈地震

墨西哥7.4強震至少5死！「地表開口」影片曝

東京知事候選人：台灣回歸日本

YouTuber街頭實測「3千換點點露出」　正妹0思考直接脫

中印士兵雪地打架　解放軍遭痛毆

他喝星冰樂「冰沙超難吸」竟撈出棕血色棉條

即／球王喬科維奇「證實確診」

他以為婚姻超甜蜜　妻竟激戰女兒前男友補空虛

日漫畫作者稱「喜歡台灣這個國家」　引陸網友不滿

台灣是中共弱點　在習近平成績單上

全球100萬染疫只花9天！譚德塞：疫情再加速

更多熱門

相關新聞

增援北京　陸衛健委：20支檢測醫療隊

增援北京　陸衛健委：20支檢測醫療隊

為抑制北京新冠肺炎疫情，加速對風險人員的核酸檢測進度，大陸國家衛健委24日在發布會上表示，國家已分別派遣兩批次，來自各省的共20支核酸檢測醫療隊，對接支援北京20家醫院，此舉將能大幅提高北京的排查能力。

時力民調／蔡英文滿意度降至61.4%

時力民調／蔡英文滿意度降至61.4%

時力民調／ 45.7%民眾支持陳時中選首長

時力民調／ 45.7%民眾支持陳時中選首長

時力民調／52.4%民眾看衰陳菊發揮職權

時力民調／52.4%民眾看衰陳菊發揮職權

中國打造新核潛艦　美軍雙航母演習

中國打造新核潛艦　美軍雙航母演習

關鍵字：

中國澳洲民調Lowy Institute紐澳要聞

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

短褲妹當街遭屠殺亡！殘破身軀無力掙扎斷氣

下載FaceApp慘了　玩家哭：被迫付650元

板橋妹遇襲胸壯狼　慘遭當眾扯下內衣狂毆

35杯飲料遭惡棄「全免費送」　報警下場傻爆！

KID、小鬼驚爆不合　1照片揭真相

俄18歲網美「重機飆時速90km」甩噴街頭

機車爆乳妹網狂重播　神到本尊了！

愷樂救羅志祥「密謀下一步」曝光！

國軍體測「每年一次改每月」　基層怒：要開戰了嗎？

全球最大保健食品廠GNC宣告破產！

北韓官媒：金正恩暫停對南韓採軍事行動計畫

木村拓哉私密片罕見曝光…「嘟嘴索吻」下秒笑炸啦！

只有三天！麥當勞「熱門餐點」買1送1　薯餅免費吃

CEO男友玩雙飛！閨蜜當小三求歡：我那裡在流血

趙孟姿挺8月大肚帶「驚喜禮物」台中探班！

更多

最夯影音

更多
Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！

Lulu回歸《大熱門》熱吻陳漢典3次　自爆「我孩子的爸」...李家慶霸道強吻！
當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

當兵收到美國女友來信報告近況 看完信發現她竟已是人妻網笑翻

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

生死一瞬間！待轉區險成待撞區 轎車沿路暴衝還直接開上人行道

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

孕婦駕車閃避不及撞違規機車！ 女騎士噴飛身亡、10歲女兒重傷

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

狗狗每日等校車！目送女童上學 開心接她回家～網：男友學著點

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面