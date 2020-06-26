在浴室生寶寶…媽見沒呼吸「裝垃圾袋」　隔2天帶去酒吧廚房丟！她開袋驚見嬰屍

▲女子在家中浴室生下胎兒，見孩子已死亡，竟裝袋帶到上班地方丟棄。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／台北報導

一名在台北工作的女子2019年在家中浴室產下一名死產胎兒，竟直接將嬰屍裝入垃圾袋內，隔2天後帶到上班的酒吧廚房垃圾筒丟棄，一名拾荒婦人開袋後見到嬰兒屍體，嚇得報警處理。法院審理後，依遺棄屍體罪將女子判刑。

檢方調查，33歲的小綠（化名）2019年8月5日上午在位於新北市的住處浴室產下一名胎兒，由於她沒有接受產檢，又沒在醫院內生產，導致胎兒在產程中併發症死亡，孰料，小綠見孩子沒有呼吸，為了不讓其他人發現，竟然將嬰兒裝進垃圾袋內，2天後再帶去工作的酒吧廚房大垃圾桶內丟棄。

整起事件會曝光是一名拾荒婦人在酒吧後空地翻垃圾時，見到大垃圾袋內有嬰屍，隨即報警處理。小綠到案後坦承，是她將嬰兒屍體丟棄的，被依法起訴。

台北地方法院審理後，認為小綠產下死產胎兒後，竟不依循習俗將遺體予以埋葬，反而隨意棄置，對生命延續與終結嚴重欠缺應有的尊重，但考量她犯後態度尚可，最後依遺棄屍體罪判她有期徒刑6月，得易科罰金18萬元，緩刑2年，期間付保護管束，並應向指定的政府機關、機構或符合公益目的團體提供100小時的義務勞務。

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