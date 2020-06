聯合國50專家共同呼籲：撤回「港版國安法」！　譴責北京危害自由

▲ 香港民眾上街抗議港版國安法。(圖/路透社)

記者陳宛貞/綜合外電報導

中國強行通過「港版國安法」草案,引發國際社會廣泛譴責。聯合國多達50名專家聯合發表聲明,要求北京撤回法案,同時呼籲聯合國人權理事會(HRC)採取行動,制止中國危害其人民之基本自由,尤其是香港、新疆及西藏人民。

約50名專家26日發表這項聲明,批評中國在香港「鎮壓抗議及民主倡議活動」的行為,敦促北京放棄這項法案,「香港人擁有獨特的歷史、文法、語言及法律傳統,而這項草案將剝奪香港人在1984年《中英聯合聲明》及一國兩制架構所保障的自治權及基本權利。這將危害公平審判的權利,代表在中國當局要求下,任意拘留和起訴人權運動人士的狀況將急遽增加。」

具體來說,專家們嚴重關切「對人民的集體鎮壓」、綁架人權運動人士、強迫勞改、審查制度、侵犯隱私。敢於行使言論自由並談論新冠肺炎(COVID-19)大流行的記者及醫護人員可能面臨當局報復,其中已有許多人被控「散布虛假訊息」或「擾亂公共秩序」。

他們指責,香港警察過度使用武力,據稱對抗議者使用化學藥劑、性騷擾或攻擊女性示威者、騷擾醫療工作者,卻不用接受懲罰。

這份聲明不代表聯合國立場,但他們已向聯合國報告其調查結果。專家提到,有鑑於北京針對香港人的行動、對新疆的鎮壓(百萬維吾爾人被關押並強制勞改),以及達賴喇嘛所說,西藏正上演文化滅絕(cultural genocide),「現在是時候重新關注中國人權了。」

