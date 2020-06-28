聯合國50專家共同呼籲：撤回「港版國安法」！　譴責北京危害自由

▲ 香港民眾上街抗議港版國安法。（圖／路透社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

中國強行通過「港版國安法」草案，引發國際社會廣泛譴責。聯合國多達50名專家聯合發表聲明，要求北京撤回法案，同時呼籲聯合國人權理事會（HRC）採取行動，制止中國危害其人民之基本自由，尤其是香港、新疆及西藏人民。

約50名專家26日發表這項聲明，批評中國在香港「鎮壓抗議及民主倡議活動」的行為，敦促北京放棄這項法案，「香港人擁有獨特的歷史、文法、語言及法律傳統，而這項草案將剝奪香港人在1984年《中英聯合聲明》及一國兩制架構所保障的自治權及基本權利。這將危害公平審判的權利，代表在中國當局要求下，任意拘留和起訴人權運動人士的狀況將急遽增加。」

具體來說，專家們嚴重關切「對人民的集體鎮壓」、綁架人權運動人士、強迫勞改、審查制度、侵犯隱私。敢於行使言論自由並談論新冠肺炎（COVID-19）大流行的記者及醫護人員可能面臨當局報復，其中已有許多人被控「散布虛假訊息」或「擾亂公共秩序」。

他們指責，香港警察過度使用武力，據稱對抗議者使用化學藥劑、性騷擾或攻擊女性示威者、騷擾醫療工作者，卻不用接受懲罰。

這份聲明不代表聯合國立場，但他們已向聯合國報告其調查結果。專家提到，有鑑於北京針對香港人的行動、對新疆的鎮壓（百萬維吾爾人被關押並強制勞改），以及達賴喇嘛所說，西藏正上演文化滅絕（cultural genocide），「現在是時候重新關注中國人權了。」

#China: UN experts urge the Government to abide by its international legal obligations and say it's time for renewed attention on #HumanRights, particularly given recent moves in Hong Kong, and against minorities in the Xinjiang & Tibet autonomous regions: https://t.co/rqUbJNsHcB pic.twitter.com/hiEuTeGWYD — UN Special Procedures (@UN_SPExperts) June 26, 2020

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

►二手票券豐富你的生活～