台「援助專案」被指干預香港　陸委會：港方錯誤解讀

▲香港民眾上接為港版國安法議題發聲。（圖／路透社）

記者陳政錄／台北報導

針對陸委會18日公布「香港人道援助關懷行動專案」，並於7月1日起，在台港策進會下設台港服務交流辦公室，香港對口單位港台協進會今天發聲明抨擊，稱台灣此舉干預香港事務，直言「為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供庇護並引入台灣，對台灣民眾有害無益。」

為促進台港經濟、文化的合作交流，台灣、香港兩地於2010年各自成立台港策進會與港台協進會，前者全名「台港經濟文化合作策進會」，主要由陸委會輔導，後者全名「港台經濟文化合作協進會」，為港府成立，兩者互為對口單位。

▲陸委會主委陳明通日前召開記者會說明援港專案，由陸委會輔導成立的台港策進會具體執行。（圖／記者林敬旻攝）

北京「港版國安法」上路在即，為體現蔡總統稱香港作為，陸委會18日公布「香港人道援助關懷行動專案」，包括對符合港澳條例第18條，受政治迫害來台的港人提供必要庇護、援助。

對於港方的抨擊，陸委會27日下午回應稱，「我方再度重申，與國際社會共同關切香的情勢，但從未介入香港事務。」強調台港服務交流辦公室，係依據香港人民所提出的投資，就學，就業，移居台灣及相關求助等需求，提供相關諮詢與必要協助，一切基於人道考量及我方既有法律規範處理，沒有破壞香港繁榮穩定的意圖，港方切勿錯誤解讀。

陸委會還說，近年來，港方片面推遲策協聯席會議、秘書長工作會議，這才是背離策協兩會成立的初衷，對台港交流合作有害無益；所以，不能接受港方所謂「與策進會形式不符，破壞香港繁榮穩定」的指控，也深盼港方勿基於不合理的政治考量，干預策進會的運作。

《中央社》報導，港台協進會27日就台港服務交流辦公室成立發表聲明，表示這是台方單方面決定的行動，與「協、策」兩會促進港台兩地交流合作的原意背道而馳，亦不符合策進會成立的初衷。

港台策進會聲明還指出，「台方所謂的『援助行動』干預香港事務，為暴力示威者及破壞香港繁榮穩定的人提供庇護並引入台灣，對台灣民眾有害無益。」強調港方反對策進會單方面，以所謂『援助行動』干預香港事務。