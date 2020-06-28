「港版國安法」條文最快今日通過！　陸官媒暗示設「追溯期」刑罰

▲第十三屆全國人大三次會議正式表決通過「港版國安法」。（圖／記者任以芳攝）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸人大常委會今（28）日再度召開會議，預計會審議並通過「港版國安法」，因具體條文仍未公佈，外界對「是否有追溯期」等問題眾說紛紜。央視26日就前政務司司長陳方安生引退一事，評論稱「禍港頭目一句『退出政壇』，就能逃避懲罰嗎？」似乎暗示國安法一旦通過，陳方安生仍將被究責。

「港版國安法」預計最快今日審議並通過。北京當局稱，該法對防範、制止和懲治發生在香港特別行政區的分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或者境外勢力危害國家安全等四類犯罪行為的具體構成和相應的刑事責任，作出了明確規定，不過是否有追溯期等問題沒有明確答案。

▲香港前政務司司長陳方安生。（圖／達志影像／美聯社）

然而香港前政務司長陳方安生的引退，似乎為「港版國安法」的追溯期埋下伏筆。向來積極參與香港民主運動，甚至因此被大陸列為「 禍港四人幫」的她26日宣佈，因已年屆80歲，將從公民及政治工作退下來。

當晚，《央視新聞》發表熱評表示，「香港維護國家安全法有關立法工作正在穩步推進中，曾經氣焰囂張的亂港分子難掩慌亂，紛紛做起了自保與逃跑的文章：有人變臉與『港獨』割席（劃清界線），有人棄保潛逃，有人試圖偷渡……『禍港四人幫』之一的香港前政務司司長陳方安生想出的辦法是：宣佈退出政壇。」

文章最後指出，「國安法在香港通過在即，亂港分子們真的能夠通過ㄧ逃了之來躲避懲罰嗎？當然不能！就如社交媒體上有網友說的：『想走！沒那麽容易！漢奸沒有一個好下場』。」

央視的評論文章發表後，人大常委譚耀宗27日啟程去北京前表示，他會將收到的意見向常委會如實反映，包括一定要有追溯期、罰則不可以太輕。一同前往北京的港區人大代表葉國謙則認為，刑罰不會低，應有阻嚇性才合適，如顛覆政權和分裂國家罪行，「為什麼不可以終身監禁？必須要有牙，而且要是鋼牙！」

葉國謙近日曾電台節目上指出，立法後如果有人在遊行期間，展示和揮舞「港獨」旗幟或英美國旗，相信會觸犯港區國安法，「你可以表達對中央政府的不滿，你可以罵共產黨，你可以罵特區政府，但如果行動上、在遊行上推動『港獨』活動，我不認為是可以容忍。」

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