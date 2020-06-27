18秒震撼聯合國！紅裙辣妹車上「跨腰緊貼搖搖樂」　官方目擊完整版影片急調查

▲一名身穿紅色裙子的女性在後座跨坐在男子身上，2人呈現面對面的姿勢搖晃數秒。（圖／翻攝自推特／وسيم）

記者詹雅婷／綜合外電報導

以色列一輛車身標註聯合國的車輛被當地居民目擊「車震」事件，當時一名身穿紅色裙子的女性跨坐在一名男子身上搖晃，動作相當煽情，如今一段長約18秒影片在網路瘋傳。聯合國26日表示，對此一事件感到相當震驚，目前正在確認當事人身分。

綜合BBC等外媒報導，該輛白色車子車身標註「UN」（聯合國）字樣，當時正停靠在特拉維夫市（Tel Aviv）濱海一條主要大街上，一名身穿紅色裙子的女性在後座跨坐在男子身上，2人呈現面對面的姿勢，接著搖晃數秒。影片顯示，當時駕駛座與副駕駛座都有人在。

聯合國26日表示，該影片明顯與聯合國停戰監督組織（UNTSO）人員有關，對此事件感到相當震驚，正在確認當事人身分，相關調查已進入尾聲，也將採取適當行動。聯合國秘書長古特雷斯發言人迪雅里克（Stéphane Dujarric）也痛斥此一行為實屬不當，而這次明顯帶有性暗示行為的事件是雙方自願或涉及性交易，也在調查範圍內。

報導指出，聯合國人員一旦被發現違反行為準則，將受到紀律處分，可能被遣返或禁止參與維和行動。事實上，聯合國近年來傳出多起性醜聞案件，人權觀察婦女權利成員海瑟巴爾（Heather Barr）表示，此次事件並不令人意外，且聯合國如今要面臨一個更大的問題，也就是工作人員性剝削、性虐待的指控。

根據先前一份報告，2019年共有175件針對聯合國人員性剝削和性虐待的案件，其中16件被證實確有其事，15件被列為無事實根據，其餘案件仍在調查當中。

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