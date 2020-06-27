滴滴「自動駕駛車」上海開放試乘　安全員隨車「有狀況立即接管」

▲滴滴出行的「自動駕駛服務」在上海開放，但初期只有測試路段可體驗。（圖／滴滴出行）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸網路叫車平台「滴滴出行」27日起在上海首次向公眾開放「自動駕駛服務」，用戶只要通過APP線上報名，通過審核之後，就能在上海自動駕駛測試路段，免費呼叫自動駕駛車輛進行試乘。

根據《澎湃新聞》報導，滴滴出行CTO兼自動駕駛公司CEO張博表示，相比去年在封閉道路測試，滴滴自動駕駛今年可以上開放道路測試，在感知、預測、決策方面都有大幅提升，在車路協同上也做了很多努力。

張博指出，為確保行程安全，自動駕駛測試車依相關規定配備了安全員，可隨時接管車輛，應對突發情況。與此同時，滴滴設立了大陸首個自動駕駛安全護航中心，能實時監控車輛、路況，並在車輛面臨複雜情況時，給與協助指令，解決未來自動駕駛運營中可能出現的遠程協助問題。

張博提到，滴滴通過給駕駛員和自動駕駛車輛混合派單的方式，彌補自動駕駛車輛僅能在特定區域使用的局限，讓現階段自動駕駛不僅僅停留一種新奇的體驗，更能成為人們日常出行的切實補充。

滴滴出行創始人兼CEO程維表示，相信最終AI技術會大幅提升駕駛安全和效率，造福人類，而滴滴最大優勢是場景和數據以及堅定投入的決心，「我們也相信自動駕駛從技術成熟，商業成熟到法規成熟，道阻且長，至少還需要做十年持續投入的計劃，也要做好面對各種困難和挑戰的準備，但方向是明確而堅定的。」

程維也強調，司機有溫度的服務不會因新技術出現而消失，自動駕駛也會給網約車司機創造新的職業和崗位，「我們會在單車智能和車路協同等核心技術上加大投入，自動駕駛是一個長跑，我們會和外部合作夥伴，不管是資本方還是車廠，一起推動自動駕駛的發展。」

滴滴自2016年開始組建自動駕駛研發團隊，目前中美兩地已有近400人的團隊。截至目前，滴滴已獲得北京、上海、蘇州、美國加州等地路測資格，並在去年9月獲得上海頒發的首批載人示範應用牌照。