刷禮物看哪都行！下秒網約車傳「急促呼吸聲」　惡駕駛直播性侵全過程　

記者蔡儀潔／綜合報導

微博近日瘋傳網友車「滴滴」駕駛直播性侵女乘客！期間男子不斷回答觀眾提問，譬如「我沒有戴避孕套」、「肯定要搞呀」等，更要求觀看者「刷禮物」，就可以「想看哪就看哪」。不久後，駕駛脫下女孩的衣物侵犯，並傳出急促的呼吸聲。鄭州警方緊急進行調查，並作出回應。

微博用戶「巧克力翠翠殺」11日PO文，稱滴滴駕駛10日直播性侵女乘客，並附上了一段時長20分鐘左右的影片。畫面中可以看到，一名身著白色連衣裙的女子獨自坐在後座，駕駛先是和她聊天降低警戒心，隨後問出「介意我做你男朋友嗎」、「可以加一下微信嗎」類似問題。

在受害女生談起2年前「空姐遇害案」時，駕駛答說「現在車裡有攝像頭，誰敢犯罪」。行駛過程中，駕駛以「車上有味道，噴點香水」為由，向後座噴灑不明液體，並藉口買水離開。整個過程這名駕駛疑似一直在與手機直播App中的網友互動。當時有人問到駕駛怕不怕被報警，他一笑了之，稱受害什麼都不會記得。

▲直播過程。（圖／翻攝自微博）

約影片12分鐘時，駕駛返回車內，女孩已經昏倒，此時他開啟價格約10元人民幣的付費網上直播房間，向大約2000多名觀眾直播性侵過程。一開始，他對女乘客上下其手，並要求觀眾送禮物，就可以「想看哪就看哪」，還強調女子「沒多大（年紀）」。不久後，駕駛脫下女孩衣物侵犯，影片傳出他急促的呼吸聲，「這樣很不舒服，真累。」

據該舉報帖發佈者稱，此事件疑似發生在河南鄭州。滴滴公司11日晚在官方微博發佈消息稱，針對此事已報警，正在核實。對此，鄭州警方指出，目前已接到一名自稱是滴滴平台工作人員的報案，報案人稱在網上看到了這則消息，目前推測這段影片來源於境外網站，有進展會第一時間向社會通報。

微博爆料網友11日晚就「滴滴駕駛直播性侵」發佈聲明，稱其非當事人，在微博上發佈內容，是在某平臺上看到有人發佈舉報資訊，便將這些內容搬運至微博發佈。這名網友稱，自己起先以為嫌疑人是滴滴駕駛，經過查證後發現，目前並無確切證據指向該男子為滴滴駕駛，為自己在無意中引導了對滴滴不利的輿論導向感到抱歉。