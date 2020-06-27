柯文哲酸「上次淘汰的」　陳其邁：不怕被嘲笑！重點是跌倒要立刻爬起來

▲民進黨高雄市長補選參選人陳其邁。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄市長補選確定「三腳督」，由民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁以及民眾黨吳益政爭取市長寶座。民眾黨主席柯文哲，近期也南下輔選，不過，他26日表示：「為什麼會有高雄這個補選，坦白講一個是上次被淘汰的，一個就是被罷免的」，這也讓陳其邁27日回應：「被嘲笑也好、被酸也好，我都不會在意」

為了為自家參選人拉抬聲勢，柯文哲近幾天南下為吳益政輔選，他26日表示：「為什麼會有高雄這個補選，坦白講一個是上次被淘汰的，一個就是被罷免的，目前國民黨和民進黨本來就不是台灣人民想要的。」





▲民進黨高雄市長補選參選人陳其邁。（圖／記者洪靖宜翻攝）

對此，民進黨高雄市長補選參選人陳其邁27日也回應：「對我來講，2018年我選輸，選舉輸了有錯誤當然要反省檢討，我也希望選輸了、跌倒了、失敗了再爬起來，驅動我那麼努力的原因，不管上山下海，我只有一個目的，就是希望我的故鄉能夠更好。我希望我能夠把我所學跟過去從政的歷鍊，奉獻給我信賴的故鄉。」

陳其邁說：「被嘲笑也好、被酸也好，我都不會在意，怎麼樣能夠讓高雄更好是我努力的目標。在很多的比賽，也沒有一個一流的選手永遠都是拿第一名，最重要的是跌倒了能夠立刻再爬起來。我會記取我的教訓，努力地往前衝，也謝謝柯市長的指教。」