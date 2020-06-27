不想模糊焦點！黃捷選擇低調　未出席告別式僅到市議會送許崑源最後一程

記者黃子倩／高雄報導

已故高雄市議會議長許崑源27日公祭，多位市議員都到殯儀館送許崑源最後一程，但時代力量的市議員黃捷卻沒有到現場，她在議會接受訪問表示，希望能夠低調的向議長致哀就好，因為上次去捻香，惹出很多爭議，她不希望自己到場又讓活動模糊了焦點。

▲時代力量市議員黃捷到議會致意。（圖／記者黃子倩攝）

而黃捷被問到，是否因為之前口紅顏色惹議，所以這次露面才全程戴口罩，她也坦承是要避免爭議。

▲時代力量市議員黃捷到議會致意。（圖／記者黃子倩攝）

至於高雄市長補選參選人李眉蓁先前在臉書發文哀悼議長，她特別提到許崑源生前曾說過，時代力量是小黨，要多給他們問政機會，也誇讚黃捷漂亮又有前途，要她多表現。被問到這點，黃捷表示：「我們在議會跟議長的相處其實同事們都知道，其實他很照顧每一位議員，對他的感念是一定的，只是不知道為什麼眉蓁議員突然要提這件事情，我會覺得好像又有一點要特別拿出來操作，這樣子其實也蠻不尊重的，因為其實接下來，他們要進行選舉，那其實為什麼要扯到我呢？就希望他們可以真的就市政的討論，然後就政見來發表就好。」

▲時代力量市議員黃捷到議會致意。（圖／記者黃子倩攝）

另外黃捷也在議會被問到，關於陳其邁的競選發言人一職，後來名單不是她，黃捷說：「這件事後來就沒有再討論了。」而還會不會和綠營合作，她雖然沒有把話說死，但強調自己「沒有在等，就是做自己該做的。」但不忘強調如果後來有需要她幫忙的，她也會盡量協助。

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