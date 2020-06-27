陳其邁選情有危險？林俊憲曝補選最怕2件事：民進黨要突破

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者徐斌慎攝）

政治中心／台北報導

高雄市長補選8月15日登場，國民黨、民進黨及民眾黨分別各派高雄市議員李眉蓁、前行政院副院長陳其邁與高雄市議員吳益政出征，形成「三角督」。儘管目前外界普遍認為綠營贏面大，但民進黨立委林俊憲26日在政論節目上坦言，現在看不到補選的熱情，因此民進黨要想辦法呼籲返鄉選票，進而帶動本地投票熱情。

林俊憲指出，因為現在看不到補選的熱情，所以如果別人說陳其邁現在很危險，人家也不會相信。他坦言，返鄉投票會帶動本地選區民眾的熱情，但在地補選投票率本來就很低，這回恐怕很難拿到返鄉投票的熱情，因此民進黨要想辦法突破，如何讓外地人，尤其是年輕選票，覺得陳其邁很危險。

不過林俊憲擔憂，這回很難去說服民進黨支持者非出來投票不可，「我需要你這一票」，選舉最怕的就是，第一個，「大家覺得你一定不會上」，因為這樣選民不會去投；第二個，「大家覺得你穩上」，選民也不會去投，可是高雄這場補選稍微有這種味道。

林俊憲表示，民進黨若這次如罷韓時一樣再次鼓動選民熱情，連續動員的話，相差僅兩個多月，那種重複動員本來就困難，而且現在又兩邊看好度差距大，民進黨當然要小心，「如果必輸，那你少輸就算贏」，如果民進黨覺得一定會贏，「你要用什麼姿勢贏」，所以這場民進黨不只要贏，且要大勝才算贏。