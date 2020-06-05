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「拒拿罷韓黃絲帶」被罵一字髒話　李明璇深夜吐真心話

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▲▼「拒拿罷韓黃絲帶」被罵一字髒話　李明璇深夜吐真心話。（圖／翻攝自臉書／李明璇）

▲罷韓投票前夕，李明璇在臉書吐露真心話。（圖／翻攝自臉書／李明璇）

記者柯沛辰／綜合報導

罷韓倒數最後一夜，「北漂最美主持人」李明璇深夜在臉書吐露真心話，談到她昨晚遇到罷韓隊伍掃街，不願拿取黃絲帶，沒想到竟遭對方用「一字髒話」羞辱，讓她感慨「眼前所見的盡是仇恨動員，這真的是我們想要的城市嗎？」

李明璇表示，她4日晚間遇到罷韓團體掃街，並在路上發放黃絲帶，當時她堅定回應：「我不想拿謝謝，而且我也不想罷免他」，不料對方先是看了她一眼，隨後罵了一字就轉身離去，讓她疑惑「不拿黃絲帶錯了嗎？不想罷免市長錯了嗎？」

李明璇質疑，罷韓團體盜用法務部Logo能被原諒，130元的罷韓贈品也不是絕對標準；之前疫情期間嚴禁集會遊行活動，現在罷韓卻可以天天掃街發黃絲帶；高鐵不選在連假振興經濟，卻在罷韓時期祭出快閃優惠，甚至加開班次，「這根本不是罷免，這是霸凌…」

▲▼罷韓遊行。（圖／記者陳以昇攝）

▲罷韓大遊行，民眾高喊「堅定罷韓，非韓不投」。（圖／記者陳以昇攝）

她指出，總統蔡英文選後首次接受專訪，曾稱民進黨無權介入罷韓，如今罷韓「國家隊」完全不演了，先是民進黨市黨部趙天麟發百萬通催票簡訊，民進黨中常會4日也通過「罷韓聲明」，呼籲高雄市民踴躍投票，並由黨主席蔡英文親自裁示通過提案，「只為了奪回高雄政權，罷韓目的從來就不是為了高雄市民。」

李明璇強調，韓市府整治逢雨必淹的地區，鋪平多條始終未平整的道路，平息多年來一再爆發的登革熱，努力推動校園雙語教育，並裝設冷氣機和空氣清淨機，「振興經濟的、紓困助貧的一樣都沒少，從疫情一開始到現在，高雄根本連一起本土病例都沒有，防疫真的不能說不認真！」

▲韓國瑜視察高雄市0522豪大雨情況 。（圖／高雄市政府提供）

▲韓國瑜視察高雄豪大雨情況。（圖／高雄市政府）

李明璇認為，罷免結果是一回事，但如果其他台灣人爭相仿效，將造成台灣民主政治永無寧日，更何況韓市府的團隊沒有一個人貪汙做壞事，若高雄市民是基於「教訓」心態來看罷免案，「其實總統大選結果就已經是最大的教訓了。」

李明璇說，「您手中的一票可以決定未來是仇恨的高雄，還是幸福的高雄，您手中的一票，可以決定高雄要倒退回到過去，還是要向前繼續進步，請大家明天不要參與政治活動，政治鬥爭讓政客去鬧吧，我們拒絕被政客利用好嗎？把善良還給高雄市民吧！」

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