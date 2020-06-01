黃絲帶、光復高雄有禁制　罷韓投票所30公尺內外恐觸法

▲罷韓團體旗山發黃絲帶。（圖／記者洪靖宜攝）

記者黃巈禾／綜合報導

罷免高雄市長韓國瑜投票進入倒數階段，罷韓團體把握最後黃金週，1日起連續5天「666車隊掃街」，也持續發放罷韓貼紙、黃絲帶。高雄市選委會提醒，投票當天，距離投開票所30公尺內或外不能有政治活動。有網友點出，此範圍內汽、機車上有罷韓標語或黃絲帶，恐怕觸法。

韓國瑜呼籲支持者不投票，要監票，卻被部分支持者解讀為，鼓勵大家投票日當天到投開票所，拿手機或錄影器材拍攝，看是誰出來投票。

高雄市選委會總幹事表示，6月6日罷免投票日當天，投開票所30公尺內或外，都不能有支持或反對罷免的政治活動，不能鼓勵或反對投票。有網友點出，如果有政治標語的車輛，距離投開票所30公尺內，就會觸法。

另外，中選會與高雄市選舉委員會提醒，5月27日零時至6月6日下午4時止，不得以任何方式，發布與被罷免人或罷免有關民調資料，亦不得加以報導、散布、評論或引述。

此外，6月6日凌晨起，不得透過社群媒體或任何方式從事罷免活動，包括將Line、臉書的大頭貼更換與罷免相關的照片，也是違反規定，凡違反者處以新台幣50萬以上500萬元以下罰鍰。

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