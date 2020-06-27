　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅　最怕2天1次換藥「皮膚從肉體撕離」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者周亭瑋／綜合報導

5年前的今天，一場繽紛派對被烈燄吞噬，狂歡的人們浴血奔逃，而現場瞬間淪為煉獄，這起八仙塵爆案帶走15條人命，使得499個家庭破碎，也讓前空姐陳寧人生劇變，更徹底瓦解了醞釀中的喜訊。

▲八仙塵爆倖存者，前空姐陳寧。（圖／毅傳媒授權引用）

▲因為這場意外，空姐夢碎，連感情也告吹。（圖／毅傳媒）

請繼續往下閱讀...

《毅傳媒》報導，2015年6月27日，曾翱翔天際的正妹空姐陳寧也在那場派對上，當天她與7名友人相約八仙樂園玩水，直至天黑再進粉彩趴續攤，怎料隨著塵爆發生，到被送進急診，她面臨全身高達58%、2至3度的灼傷，而這些傷搗毀了燦爛前程與未來，數不清的清創、植皮、復健更成為日常。

▲八仙塵爆倖存者，前空姐陳寧。（圖／毅傳媒授權引用）

▲陳寧全身58%、2至3度的灼傷。（圖／毅傳媒）

每當聽到護士輕柔地說，「換藥囉！」就是一段痛苦的開始，陳寧提到，每兩天一次的換藥，得將舊紗布從燙傷傷口取下，就像把肌膚硬生生從肉體撕離一樣，那種痛是無盡的折磨，她曾不只一次問老天爺，「我到底做錯了什麼？」尋死的念頭更曾一度盤據腦中。

然而，這些皮肉痛遠不及相戀9年男友的離去。當年，陳寧在輔大與學長相識，進而昇華成甜蜜戀情，這也是她的初戀，後來雙雙進入社會，交往6年的小倆口經常規劃未來藍圖，雙方家長也早有成為親家的默契，結果因為那場意外，原本邁向婚姻的美滿之路，已滿是荊棘。

▲八仙塵爆倖存者，前空姐陳寧。（圖／毅傳媒授權引用）

▲她現在出書、開粉專。（圖／毅傳媒）

慘案爆發後，男方陪著她走過3年復健之路，但看著她身上一塊塊燙傷疤痕，男女激情也蕩然無存，剩下的只是相敬如賓，每當談論到結婚話題之際，男友總是含糊帶過，久而久之這兩字似乎成了禁忌話題。

2018年在陳寧出版《15度的勇敢–塵燃女孩的900天告白》的兩個月後，男友與她協議分手，時至今日對於感情帶來的傷口，她笑而不語，只表示對男友的離去抱持滿心祝福。如今，出院後的她有了新的男友，除了積極復健重返職場，她亦出版書籍、當網紅，希望以自己的故事出發，幫助更多人渡過生活中的難關。

►本文由《毅傳媒》授權引用。

►夏季的水磁場

ET快訊
5星座下半年「財運大開」！這星座賺到爆...第一名發大財還開
SKODA業務受託開回原廠..國道狂飆時速172公里！車主超
快訊／陽明山仰德大道嚴重車禍！國安局前汽機車撞成一團6人輕重
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

民法修正「18歲高中生可不經父母同意結婚」　網一面倒戰爆：輕重緩急不分

端午漢服射五毒　麻豆新樓醫院辦健康戒菸好弓夫

指考點解／公民題幹長補教師籲找關鍵字　總統大選、經濟危機入題高

早餐抵達！外送哥「使出180度軟骨功」突喊對不起　網驚：也遇過+1

溪湖台糖小火車下午火速復駛　里長擔憂：沒柵欄很危險

端午連節不賣肉粽…饕客搶排砂鍋魚頭擠爆中正路　網謔稱：林聰明一條街

餛飩比同學多一倍！施世治淚憶麵攤媽　「妳在哪裡？」已當校長的他想見妳

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅　最怕2天1次換藥「皮膚從肉體撕離」

陸生再寫信給潘文忠！盼盡快返台　籲一舊生一新生排序入境

影／西瓜1盒最多裝50元「再壓會爛」　闊氣客：盡量裝、錢我再算！結局超不要臉

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

《命中》邢昭林：怎樣讓感冒好得快一些？ 　生病強吻撲倒梁潔「把病毒傳染給她」

國道端午連假首日狂塞36hrs！　林佳龍「驚天2句話」引網眾怒

20歲決定變性！成功變成男兒身 他裝「百萬搖桿」曝：永遠不會軟

直擊「愛文芒果」好吃秘訣！　超市鮮果盒生產過程曝光

中印邊境衝突/中國利劍直抵印度喉嚨　「阿克賽欽」左右印巴半世紀爭鬥｜譚兵讀武

民法修正「18歲高中生可不經父母同意結婚」　網一面倒戰爆：輕重緩急不分

端午漢服射五毒　麻豆新樓醫院辦健康戒菸好弓夫

指考點解／公民題幹長補教師籲找關鍵字　總統大選、經濟危機入題高

早餐抵達！外送哥「使出180度軟骨功」突喊對不起　網驚：也遇過+1

溪湖台糖小火車下午火速復駛　里長擔憂：沒柵欄很危險

端午連節不賣肉粽…饕客搶排砂鍋魚頭擠爆中正路　網謔稱：林聰明一條街

餛飩比同學多一倍！施世治淚憶麵攤媽　「妳在哪裡？」已當校長的他想見妳

八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅　最怕2天1次換藥「皮膚從肉體撕離」

陸生再寫信給潘文忠！盼盡快返台　籲一舊生一新生排序入境

影／西瓜1盒最多裝50元「再壓會爛」　闊氣客：盡量裝、錢我再算！結局超不要臉

AV教主蒼井空自爆「藏了18年秘密」！　親揭真相…認了：有罪惡感

高爾宣消失舞台5個月「暴肥7公斤」！　挺過酸民攻擊吐心聲：社群太複雜

民法修正「18歲高中生可不經父母同意結婚」　網一面倒戰爆：輕重緩急不分

端午漢服射五毒　麻豆新樓醫院辦健康戒菸好弓夫

《美好拾光公司》重溫第一眼悸動　郎祖筠讚：不滿現狀，可以創造更美好未來

14歲牧羊小妹遭2男性侵　完事後「淋油焚身滅跡」全身80％燙熟慘死！

中職／陳偉殷短期缺實戰　林岳平：台灣是選項

頭過身就過？短腿汪「底盤過低」塞車眼神死　網笑：阿嬤養的

台語劇崛起！主演竟都是「偶像團體」出身　網驚：不知道這麼會演

離婚庾澄慶11年！　伊能靜盼18歲兒子「你要像爸爸，別像我」鬆口談前夫

「36H李毓芬」認了影片是她！　 替前夫還債「做了件傻事」

生活熱門新聞

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

民法修正　男女統一18歲結婚

即／07：27地牛翻身！　全台有感

血液留下了證據！莊人祥：下周一123人再驗一次

「一看男友賓客名單」　她哭：暫緩婚事！

10縣市橙黃高溫警示　午後防大雷雨

老闆巡視餐廳庭院「客人拔咖啡果實撒滿地」

即／酷鳥航空宣布解散！裁員425人

12萬人買口罩沒領　指揮中心：無法退費，入國庫

摩鐵必放保險套！關鍵原因與情趣無關

路邊攤買水蜜桃　她買完傻問：被詐了？

想換iPhone！公立高中生吐真心話

快訊／國5南下頭城「半夜紫爆」

交往每月多噴2500元　他苦惱：該分手嗎

更多熱門

相關新聞

交往每月多噴2500元　他苦惱：該分手嗎

交往每月多噴2500元　他苦惱：該分手嗎

每個人和另一半相處的模式不同，有些人願意花大錢在另一半身上，希望對方快樂，但也有人認為一起過著樸實無華的日子就很幸福。一名網友發文，透露他交了女友以來，一個月就多花了2500元，擔心這樣下去他會入不敷出，「該不該分手？」貼文一出，引發眾多網友洗版，「分一分吧」、「不要耽誤人家」。

她失戀鬧跳河　閨密苦勸沒用「自己先跳」

她失戀鬧跳河　閨密苦勸沒用「自己先跳」

舊愛還是最美！分手後「最常復合」3對星座CP

舊愛還是最美！分手後「最常復合」3對星座CP

不爽女友移情別戀　男子臉書貼文中傷挨告

不爽女友移情別戀　男子臉書貼文中傷挨告

拜託別放生我！「分手死糾纏」前任星座Top4

拜託別放生我！「分手死糾纏」前任星座Top4

關鍵字：

八仙塵爆陳寧空姐塵爆燒傷分手

讀者迴響

發燒話題

許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 羅志祥 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

人妻劈4男…小王1號坦承：啪超過50次！他再曝香豔裸泡

暖男買春初體驗　援交妹被搞2小時崩潰

一晚榨乾10男！寮國小隻馬「3分鐘魔技」全紀錄

澎湖慘變人肉分海！　300人強踩

即／宜蘭冬山5車撞慘！9傷躺地哀號

民法修正　男女統一18歲結婚

他感染愛滋又被甩　前妻：提醒戴套不聽「得病活該」

郭書瑤跳BLACKPINK新歌！粉絲捏冷汗：上衣母湯

即／07：27地牛翻身！　全台有感

即／名媛胡嘉嘉猝死　初步死因出爐

郭書瑤沒穿內衣「巨胸狂晃」掉出來了

血液留下了證據！莊人祥：下周一123人再驗一次

暗巷公寓出現「詭異紫光」網友解答

球球正面頂她「巨胸形狀全露」！

女友小琉球潛水亡…當地人曝奪命陷阱

更多

最夯影音

更多
林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...

林志穎因父母離婚「童年不快樂」！　媽媽痛哭道歉：我也是不得已...
好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

好寵妹妹！鬼鬼想吃小鬼的好料　黃鴻升溫柔回應：妳想吃什麼都給妳

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

秦媽媽「池塘邊釣魚」威脅魚上鉤　伊能靜怒斥她太像小女孩：摔了怎麼著

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

神明的「御用駕駛」！他扛轎20年 雙肩腫如小山丘：是神賜的榮譽

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

端午節龍舟賽奪旗手奮力搶旗　下秒「龍頭斷掉」連人沉入水中

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

兒童繪畫比賽 徵件開跑!

即日至6/30邀請小朋友畫出與得意狗相處的快樂時光。得獎送東森購物萬元提貨券!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面