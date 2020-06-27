八仙塵爆5年了！空姐「9年初戀」情滅　最怕2天1次換藥「皮膚從肉體撕離」

記者周亭瑋／綜合報導

5年前的今天，一場繽紛派對被烈燄吞噬，狂歡的人們浴血奔逃，而現場瞬間淪為煉獄，這起八仙塵爆案帶走15條人命，使得499個家庭破碎，也讓前空姐陳寧人生劇變，更徹底瓦解了醞釀中的喜訊。

▲因為這場意外，空姐夢碎，連感情也告吹。（圖／毅傳媒）

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據《毅傳媒》報導，2015年6月27日，曾翱翔天際的正妹空姐陳寧也在那場派對上，當天她與7名友人相約八仙樂園玩水，直至天黑再進粉彩趴續攤，怎料隨著塵爆發生，到被送進急診，她面臨全身高達58%、2至3度的灼傷，而這些傷搗毀了燦爛前程與未來，數不清的清創、植皮、復健更成為日常。

▲陳寧全身58%、2至3度的灼傷。（圖／毅傳媒）

每當聽到護士輕柔地說，「換藥囉！」就是一段痛苦的開始，陳寧提到，每兩天一次的換藥，得將舊紗布從燙傷傷口取下，就像把肌膚硬生生從肉體撕離一樣，那種痛是無盡的折磨，她曾不只一次問老天爺，「我到底做錯了什麼？」尋死的念頭更曾一度盤據腦中。

然而，這些皮肉痛遠不及相戀9年男友的離去。當年，陳寧在輔大與學長相識，進而昇華成甜蜜戀情，這也是她的初戀，後來雙雙進入社會，交往6年的小倆口經常規劃未來藍圖，雙方家長也早有成為親家的默契，結果因為那場意外，原本邁向婚姻的美滿之路，已滿是荊棘。

▲她現在出書、開粉專。（圖／毅傳媒）

慘案爆發後，男方陪著她走過3年復健之路，但看著她身上一塊塊燙傷疤痕，男女激情也蕩然無存，剩下的只是相敬如賓，每當談論到結婚話題之際，男友總是含糊帶過，久而久之這兩字似乎成了禁忌話題。

2018年在陳寧出版《15度的勇敢–塵燃女孩的900天告白》的兩個月後，男友與她協議分手，時至今日對於感情帶來的傷口，她笑而不語，只表示對男友的離去抱持滿心祝福。如今，出院後的她有了新的男友，除了積極復健重返職場，她亦出版書籍、當網紅，希望以自己的故事出發，幫助更多人渡過生活中的難關。

►本文由《毅傳媒》授權引用。

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