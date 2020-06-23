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舊愛還是最美！分手後「最常復合」3對星座CP　你和另一半上榜了？

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▲情侶，吵架（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲你和另一半也是分手後又復合的星座配對嗎？（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者李佳蓉／綜合報導

情侶若非長相廝守走一輩子，就肯定會面臨分開的一天，雖然很多人秉持著「好馬不吃回頭草」的意念，但若愛上一個獨一無二的人時，分開的心情如同刀割。然而在生活中看過分分合合的情況不少，但說到底卻不是件容易的事，大陸占星網站《星座屋》分析出3對星座CP「超容易復合」，你和另一半上榜了嗎？

第3名：水瓶座&摩羯座

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水瓶個性活潑開朗，面對摩羯的成熟穩重又沉默寡言，始終能為對方帶來歡笑，讓他發自內心的微笑；反觀摩羯負責任的性格也為水瓶們帶來安定與安心。此外，由於兩人的邏輯推理及反思能力都很強，分手後待大腦冷靜分析反省後，就會再有合適的行動，整體而言兩人非常合得來，就算分開很久，只要想法合拍，就能繼續在一起。

第2名：牡羊座&射手座

同屬火象星座的倆人，在愛情世界裡激盪出熊熊火花，對於感情的態度極致瘋狂，不帶一絲保留。加上牡羊和射手性格上都很活潑外向、崇尚自由，不喜歡受到束縛，因此懂得拿捏與對方的距離、適時給予空間讓彼此感到舒服。即使分手了，也可能因為與其他人相處過程中不舒服而又想起對方，屬行動派的兩人只要任一方動起來，復合契機就出現了。

第1名：巨蟹座&雙魚座

同為水象星座的兩人談戀愛時擦出的火花很溫柔，非常珍惜對方，當分開了，也會因為「太容易心軟」而有很大機會復合。巨蟹與雙魚的溫柔體貼，即使兩人沉默不語都能感受到對方心意，是非常有默契的戀人，但同樣心思細膩的他們也容易因為小事而亂想、吃醋，因此常因誤會而鬧分手，但只要他們愛上對方就很難忘了，一點小契機都能延續這段情緣。

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