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她失戀鬧跳河！閨密狂吼「你想把我逼死嗎？」　下秒暴衝自己先跳了

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▲失戀,女友（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

▲一名女子久勸想跳河和朋友未果，竟氣到自己先跳了。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

記者康心禹／綜合報導

一名浙江的姑娘小吳今年22歲，在老家有個談了好幾年的男朋友，後來因為工作的關係和男友開始了異地戀，最後被男友提了分手，每天借酒澆愁，某天她喝醉酒鬧跳河，民警立刻聯繫了閨蜜小羅。沒想到小羅因久勸小吳無果，竟氣得自己先跳下去了。

據《錢江晚報》報導，小吳和男友交往多年，感情非常深，因為聽說台州今年好找工作，她在2個月前忍痛告別男友，到黃岩投奔打工的哥哥。從那以後，她和男友開始了異地戀，平時只能靠微信和電話交流，緩解相思之苦。

時間一長，小吳的男友認為兩地分離是不會有未來的，於是在微信上提出了分手。對此，小吳哭過、挽留過，但還是沒能挽回男友的心，導致最近心情一直很低落。

前幾天，小吳約了幾個老鄉到自己的出租房裡喝酒，準備借酒消愁，酒一直喝到凌晨1點多，小吳越喝越傷心，送走了老鄉後就獨自上街散心。走到東官河路一處橋頭時，她看著漆黑的河面，腦海裡不停回想著和男友的點滴，越想越痛苦，便跨坐在橋樑上準備跳河。

路過的王先生看到小吳神態不對，馬上撥打110報警，民警趕到現場勸說小吳。然而，小吳淚流滿面，哭得歇斯底里，無論怎樣勸都不肯下來，過了許久才表示，除非同是老鄉的閨蜜小羅來，否則她不會打消輕生的念頭。

民警立刻聯繫了小羅，小羅在15分鐘後帶著幾個老鄉來到現場，見小吳這樣想不開，他們馬上衝上去安撫她的情緒。然而，小吳見到她們來，情緒更加激動，哭得更加厲害，還在橋樑上耍起酒瘋，這可把現場的人都急壞了。

「你這樣不聽話，是不是想把我逼死？」小羅當晚也喝了不少酒，勸著勸著脾氣也出來了，突然衝出人群，比小吳早一步翻過護欄跳下了河。

跳河的還在橋上，勸人的反倒是先跳河了，現場的人一時間都呆住了。好在與小羅同來的老鄉陳先生反應快，馬上跳入河中救她。同時，民警也向河中投入救生裝備協助救援，小羅這才有驚無險地被救回到岸上。

看著小羅因為自己跳河，小吳嚇壞了，酒也一下子醒了，不再哭鬧。趁著這個機會，民警繼續勸說小吳，將她從橋樑上勸了下來。當晚，小吳和小羅在情緒穩定後，都由老鄉送回家中，目前身體健康，沒有生命危險。

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