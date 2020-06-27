台南男「手機LINE」簽注香港六合彩　法官：非公共場所，無罪！

▲台南黃姓男子透過手機通訊軟體LINE向人投注香港六合彩「二星」，被控涉犯賭博罪，台南地院法官認為，透過LINE簽注方式與「公共場所」賭博構成要件不符判黃男無罪。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

台南黃姓男子透過通訊軟體LINE向邱女投注香港六合彩「二星」，因警方搜索邱女住處時，透過邱女手機LINE訊息內容，查獲黃男涉犯賭博罪嫌遭檢方起訴，台南地院審理時認為，透過LINE簽注內容或活動並非他人可知悉，尚不具公開性，難認是在「公共場所」賭博，與賭博罪構成要件不符，判黃男無罪，案可上訴。

判決指出，被告黃男基於賭博之犯意，2019年11月23日之某時，在台南市其住處內，透過手機之通訊軟體LINE向邱姓女子下注賭博，以香港六合彩開獎作為中獎憑據，以每注新台幣75元之賭金下注投注「二星」，押中「二星」可贏得5700元，未押中則簽注金悉數歸邱女所有。2019年11月26日下午6時40分許，警方持搜索票至邱女住處執行搜索，瀏覽邱女持用之手機內之LINE訊息內容，始查獲上情，因認黃男係涉犯賭博罪嫌。檢方起訴後聲明簡易判決，而邱女因犯共同圖利聚眾賭博罪被判3月徒刑。

法官審理時，被告供承其是利用LINE與邱女對賭，不曾前往邱女住處，無論是支付或取得賭金，均是邱女主動找他，沒有他人知悉自己和邱惠美賭博的事情等語，被告利用LINE連結網際網路後，與邱女賭博財物之客觀事實應可認定

法官指出，惟現今科技之精進，電話、傳真、網路均可為傳達賭博訊息之工具，在電腦網站開設投注簽賭網站，供不特定人藉由網際網路連線登入下注賭博財物，該網站應仍屬賭博場所。

但於電腦網路賭博而個人經由私下設定特定之密碼帳號，與電腦連線上線至該網站，其賭博活動及內容具有一定封閉性，僅為對向參與賭博之人私下聯繫，其他民眾無從知悉其等對賭之事，對於其他人而言，形同一個封閉、隱密之空間，在正常情況下，以此種方式交換之訊息具有隱私性，故利用上開方式向他人下注，因該簽注內容或活動並非他人可得知悉，尚不具公開性，即難認是在「公共場所」或「公眾得出入之場所」賭博，即若行為人是透過個人性的通訊軟體與他人對賭財物，且第三人無從知悉時，即不能認為行為人是在「公共場所」或「公眾得出入之場所」賭博，當不應論以刑法第266條第1項之賭博罪。

法官認為，法務部日前鑒於網路賭博是否構成刑法第266條第1項之普通賭博罪，因司法實務上存有相當之爭議，即提出刑法普通賭博罪之修正草案，擬將「以電信設備、電子通訊、網際網路或其他相類之方式，參與他人意圖營利而供給賭博場所或聚眾之賭博者，亦同」增訂入刑法第266條第1項，此為公眾週知之事實。從此修正方向亦可佐證刑法第266條第1項之「公共場所」或「公眾得出入場所」的規範範圍並不包括利用封閉性LINE對賭此類行為在內，是被告本案的行為客觀上顯與刑法普通賭博罪之規定不符，判決無罪，本案可上訴。

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