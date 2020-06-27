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歐盟7月1日重啟邊境未列台灣　外交部回應了

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▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

《紐約時報》指出歐盟27個成員國原則上已同意7月1日開放邊界，但預計近日將公布的「安全國家清單」未包含台灣。對此，外交部27日上午表示，已持續就此事與歐盟保持密切聯繫，交換意見。就目前所獲訊息，歐盟內部仍在進行討論，雖然還沒有最後定案，但「互惠」是歐盟重要的考慮因素之一。

外交部指出，歐盟11日曾公布考量納入開放名單的幾個觀察指標，包括當地疫情發展、公衛評估及是否與歐盟採取相對應的互惠開放措施等，若干歐盟會員國也對我方特別強調「互惠」的重要性。

對此，外交部透露，他們已將這些資訊提報給中央流行疫情指揮中心評估參考。

外交部還說，據我方瞭解，已有若干國家基於經濟因素，與歐盟洽談採取包括「快速通道」等相互解禁措施，但由於歐洲疫情仍未穩定受控，開放邊境存在疫情傳播風險，疫情指揮中心目前公布的「低度及中低度疫情風險名單」因此尚未包括歐洲。

外交部表示，現階段將繼續依據指揮中心「邊境風險嚴管、國內鬆綁」的原則與歐盟交換意見，期盼在歐盟與臺灣納入邊境開放名單，鬆綁邊境管制措施時，除適用雙方「互惠原則」外，也能保障國人健康。

另外有關「安全國家清單」，《紐約時報》指出有阿爾及利亞、澳洲、加拿大、喬治亞、日本、蒙特內哥羅（Montenegro，又譯「黑山共和國」）、摩洛哥、紐西蘭、盧安達、塞爾維亞、南韓、泰國、突尼西亞、烏拉圭、安道爾侯國、聖馬利諾、摩納哥和梵蒂岡等。但若中國向歐盟旅客開放邊界，中國也將被列入安全國家名單內。

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