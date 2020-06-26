影／林佳龍籲做「聰明用路人」　葉毓蘭轟「講幹話」：做不好請換人做做看

記者楊蕓／台北報導

端午連假國道車潮塞爆，國道5號更是連塞三十幾個小時打破紀錄，交通部長林佳龍昨天語出驚人說，不要在尖峰時間特定路段「自己要去塞」、「做一個聰明的用路人能趨吉避凶」。對此，國民黨立委葉毓蘭26日砲轟「講幹話」，反問林佳龍除了過去老套的交通管制，有無因應預估車流提出措施、台鐵有無加開足夠班次？直呼如果做不好「請換人做做看」。

▲葉毓蘭回應林佳龍「聰明用路人說」。（圖／葉毓蘭辦公室提供）

端午連假首日民眾開心出遊，但國道一早就出現大量車潮，林佳龍25日上午視察高公局時表示，「在尖峰時間、特定路段自己去塞，要做一個聰明的用路人，能夠趨吉避凶」，此番話引來民眾砲轟。

葉毓蘭表示，端午連假變成全國用路人的夢靨，是始料不及的，林佳龍卻說早在預料之中，「他還能講這樣的幹話」，說要做聰明用路人、選擇適當時間路段，然而，國五連塞三十幾個小時，「請問宜蘭人如何去選合適的道路和時段？」

葉毓蘭批評，除了過去那些老套的交通管制外，這次有無因應預估的流量做出因應措施？鐵路運輸有無加開足夠加班次？「如果真的做不好，請換人做做看，沒有必要讓你在那邊諷刺我們用路人都是笨蛋。」

其他人也看了這些...

►連戰：認同九二共識不等於接受一國兩制

►國民黨兩岸新論述 蕭旭岑：勿將優勢價值丟掉

►傳馬、吳不滿九二共識成歷史描述拒赴江啟臣餐敘 朱立倫：還要凝聚共識

更多熱門新聞...

►國民黨新兩岸論述走「小綠」路線？ 國台辦回應了

►國民黨改走「李登輝路線」挽回中間選民？ 黃士修：華獨是手段不是目的

►國民黨兩岸新論述挨批「小綠、30年來最差勁」 江啟臣動怒：我們是正藍

►振興一下我們的美麗