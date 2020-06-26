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金門後浦商圈舉辦振興市集　加碼立蛋大賽送黃金

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▲▼ 金溥商圈端午市集 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門後浦商圈在端午連假推出振興市集活動。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚／金門報導

金門後浦商圈在端午節4天連假推出振興市集，首日即吸引許多消費者到商圈內消費購物，而應景的立蛋大賽，由於首獎是價值近兩萬元的雞蛋造型黃金，不少民眾都爭相報名參加，商圈也再現疫情前的人潮，一掃先前受疫情影響而門口羅雀的窘況。

25日開幕的市集活動中，特別以金門著名的天震堂醒獅團震撼的戰鼓開場，金城鎮鎮長李誠智及鎮代表會主席陳天成、副主席蘇碧浯、代表翁沂杰及北門里長許績才、後浦商圈理事長吳伯揚等人，也都出席與會。

後浦商圈表示，在經濟部中小企業處、金門縣政府與金城鎮公所的協助下，特別選在端午節連續假期，推出特色市集，就是希望能帶動人潮進到商圈內各店家進行消費，因此特別加碼「消費集章摸彩活動」，6月25日起至6月28日活動期間，天天都有加碼摸彩，同時為了推動智慧消費，鼓勵消費者採用行動支付來進行付款（台灣pay、LINEPAY、街口支付等台灣行動支付平台），若單張集章卡使用行動支付消費，則可投入行動支付專屬摸彩箱，大獎有55吋的電視及iPhone手機。

▲▼ 金溥商圈端午市集 。（圖／記者林名揚翻攝）

▲▼ 金溥商圈端午市集 。（圖／記者林名揚翻攝）

另外配合端午節慶，也在市集活動之外，加碼辦理「蛋立來（等你來）來立蛋大賽」，參賽者除可獲得「花帔涼感巾」外，每場次勝出者，都可獲贈鮮雞蛋兌換券乙張（雞蛋10顆），若獲得立蛋大賽冠軍者，更可獲得雞蛋造型黃金（市價近兩萬元），民眾可可搜尋臉書粉絲專頁「後浦商圈」，將會有相關訊息的公布，後浦商圈表示，期待大家都能在連假到商圈多多消費，還有機會能將大獎帶回家。

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