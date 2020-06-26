碰！騎士乘客全撞飛　高市6月接連兩起死亡車禍警製宣導片呼籲當心

▲高雄6月發生兩起疑似騎士跟車太近造成的死亡意外，交通大隊做宣導片提醒用路人。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄市6月連續發生兩件死亡車禍，車禍原因疑似都和機車超車不當有關，因此交通警察大隊特別製作宣導影片，要用路人小心，騎車在路上務必要保持距離，不要跟車太近，以免發生憾事。

而這兩起車禍，分別發生的時間，是在12日三民區的鼎力路130號前，還有18日的苓雅區凱旋二路7巷口，從畫面上可以看到，這段短短6秒鐘的宣導影片，畫面都很怵目驚心，機車騎士撞上前車後，騎士和機車後座的乘客都摔倒，尤其是坐在後座的乘客人整個被拋飛出去，而且經搶救後，仍喪失寶貴生命。

▲高雄6月發生兩起疑似騎士跟車太近造成的死亡意外，交通大隊做宣導片提醒用路人。（圖／記者黃子倩翻攝）

高雄交通警察大隊副大隊長吳武煌指出：「從路口監視器、行車記錄器來看，機車疑似有超車不當的現象，因為跟車跟得太近，在超車的時候，發現前方視角不夠，前方剛好都有大客車在停等紅燈，跟自小貨車等待左轉，因為這樣而反應不及撞上，發生死亡車禍，警察局發現這個月連續兩件，都是類似這種跟車跟太近，發生視野上的死角，或者是未注意車前狀況而發生死亡車禍，因此特別製作這個宣導影片，呼籲駕駛人跟車一定要特別注意距離，不要跟車太近，以免落入視野死角，發生憾事。」

另外交通大隊也特別在影片上註明無意冒犯當事人，特別用這兩段畫面作成宣導片，是希望提醒騎士注意跟車距離，以免憾事再次發生。

►「即日起，我退出老化黨。」

